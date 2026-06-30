Con un despliegue integral que busca fusionar identidad cultural, servicios al ciudadano y propuestas gastronómicas, la gestión municipal ultima los detalles operativos de sus espacios dentro del Predio Ferial, apostando fuertemente a una infraestructura más amplia, accesible y funcional para todos los visitantes.

A pocos días del inicio de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la Municipalidad de la Capital se prepara para recibir al público con una propuesta de diseño innovadora. bajo la coordinación de la Dirección de Planeamiento Urbano, la comuna ha diseñado sus sectores bajo una «idea de partido» arquitectónica que busca homenajear de forma directa el entorno natural de la ciudad.

Al respecto, la arquitecta Eugenia Correa, directora de Planeamiento Urbano, compartió los detalles: «Nuestra idea fue inspirarnos en las montañas que nos rodean a la Capital. esa misma impronta le vamos a dar a los tres espacios; la idea es que tenga como un pequeño faro, o un tótem, para que se identifiquen desde lejos y tengan el logo de la Capital. queremos que el vecino, cuando ingrese al predio ferial, diga: ‘ah, ahí están los espacios de la Muni’».

El plan de intervención integral se divide en tres sectores clave de alta concurrencia, comenzando por el denominado «Espacio Capital», el cual funcionará como el punto central para los emprendedores locales y ha sido ampliado significativamente en su superficie.

En este sentido, Correa manifestó: «Decidimos agrandarlo porque siempre nos queda chico con los eventos. Además, vamos a darle un espacio más cerrado y seguro al Centro de Emisión de Licencias, porque es un servicio fundamental para la gente que quiere salir del predio con su carnet».

Por su parte, el «Paseo de los Inmigrantes» promete transformarse en un despliegue de vitalidad cultural, sobre lo cual la funcionaria señaló que se la jugaron con banderas y elementos que tienen una impronta de colores muy marcada, representando a los diferentes países, sus culturas, comidas y texturas, lo que le otorgará un colorido especial a todo el entorno.

Finalmente, la directora invitó a toda la comunidad catamarqueña y a los turistas a conocer la gran novedad operativa de esta edición: «El espacio de food trucks es la novedad, así que con eso se van a sorprender, tienen que ir sí o sí. A partir del mismo 17 de julio, día de la inauguración oficial, ya estará todo en pleno funcionamiento».

Este intenso trabajo de infraestructura, coordinado de manera estrecha con la Secretaría de Protección Ciudadana, asegura que cada detalle logístico esté cuidado bajo estrictas normas bromatológicas y edilicias para garantizar la total seguridad, comodidad y disfrute de los asistentes durante las jornadas festivas.