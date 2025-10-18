En el marco de la Semana de la Educación Inclusiva, la Escuela Municipal Miguel Cané fue sede del taller “Comunicar sin barreras”, una instancia clave orientada a reflexionar, celebrar y transformar las prácticas educativas hacia entornos más equitativos, participativos y accesibles para toda la comunidad estudiantil.

Este proyecto partió de una premisa fundamental: en contextos educativos inclusivos, promover los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) no solo responde a necesidades específicas, sino que actúa como un poderoso motor para transformar el ambiente en un espacio más justo, empático y creativo.

El taller contó con una valiosa participación interinstitucional, reuniendo a estudiantes del Profesorado de Educación Especial con orientación en Sordos e Hipoacúsicos del IES Prof. Juan Manuel Chavarría, junto al artista Daniel Ponce. Este encuentro generó un espacio dinámico de expresión y visibilización de la diversidad comunicativa.

Al respecto, se refirió Cecilia Morales, del equipo de Fortalecimiento a la Inclusión Educativa de la Escuela Miguel Cané, quien destacó la visión detrás de la iniciativa. «La Semana de la Educación Inclusiva es una propuesta que surge y es llevada a cabo por parte del equipo de fortalecimiento a la inclusión educativa, con el propósito de reflexionar, sensibilizar y promover acciones que garanticen el derecho a la educación de todos nuestros estudiantes, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales,» afirmó.

Morales detalló: «…durante la semana se llevaron a cabo diversas actividades como talleres, charlas, producciones artísticas, experiencias sensoriales, el reconocimiento de sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, haciendo hincapié en la comunicación accesible».

La tarea se enfocó en herramientas concretas de accesibilidad. «…trabajamos en el reconocimiento de la lengua de señas y los pictogramas, con el fin de visibilizar la importancia de construir entornos escolares accesibles y respetuosos de las diferencias, fortaleciendo valores como la empatía, la cooperación y el respeto», concluyó la referente educativa.

Como resultado de este trabajo colaborativo, se concretó un mural inclusivo que no solo representa el alfabeto en Lengua de Señas Argentina (LSA), sino que simboliza el compromiso institucional con la inclusión, llevándola a la categoría de valor pedagógico y ético dentro de la escuela municipal de la Capital.