Un camión recolector de residuos de la Municipalidad de la Capital sufrió un incendio en su interior tras cargar un contenedor que contenía cenizas y brasas encendidas, un material que está terminantemente prohibido depositar en estos cestos. El incidente ocurrió sobre la Avenida Manuel Navarro y Manuela Pedraza, generando una importante movilización de personal y un alto costo operativo para el municipio.

Al respecto, se refirió Martin Barrionuevo, secretario de Servicios Ciudadanos, quien explicó que el personal de recolección, al volcar el contenedor, no se percató de las brasas. “Al hacer 200 metros más, se generó un incendio dentro del camión. Se prendió fuego porque había brasas dentro del contenedor que se avivaron con el traqueteo del vuelco, el transitar del camión y el viento”, detalló Barrionuevo, quien calificó el hecho como una negligencia.

Ante la emergencia, el equipo operativo activó inmediatamente el protocolo: se levantó la tolva del camión para volcar toda la basura y tratar de salvar la maquinaria. “En primer lugar, se salvan los operarios que estén a salvo y luego se trata de salvar el camión”, explicó Barrionuevo, destacando la rápida acción de los trabajadores y el posterior apoyo de los bomberos, quienes intervinieron para apagar el foco ígneo en la vía pública.

El incidente, que se origina por el mal uso de los contenedores, genera un «costo operativo bastante importante», según el funcionario. Después de sofocar el fuego, el municipio debe enviar maquinaria pesada, como la pala cargadora, y camiones playos adicionales para recoger la basura volcada y restablecer la limpieza del sector.

Barrionuevo recordó que esta situación no es aislada, sino «habitual», e hizo un llamado urgente a la responsabilidad de los vecinos y vecinas. Enfatizó que el contenedor es solo para los residuos domiciliarios, es decir, la «bolsita que genera de basura, de restos de comida, de papelitos y cosas en un domicilio, en toda familia». Está terminantemente prohibido arrojar elementos como cenizas, brasas, escombros, tierra o cualquier material que no sea residuo domiciliario.

El funcionario concluyó apelando a los vecinos para evitar estos actos de negligencia que ponen en riesgo la salud de los operarios y la maquinaria municipal, lo que finalmente, genera un costo innecesario para el contribuyente. Finalmente, instó a los vecinos a poder denunciar los hechos de vandalismo o negligencia en el uso de los medios disponibles para la recolección de residuos, mediante los canales correspondiente, es decir, la Policía Ambiental para que desde esa área se pueda arbitrar los mecanismos necesarios para poder encauzar el normal uso de los contenedores que pertenecen a todos los vecinos capitalinos.