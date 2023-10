Organizado por la Facultad de Humanidades

Organizado por la Facultad de Humanidades de la UNCA, dio inicio este lunes 9 de octubre en horas de la mañana, en la localidad santarroseña de Los Altos, el IX Congreso de Ciudades y Pueblos del Interior. El evento se desarrolla en la sede “Casa Pueblo” y en escuelas de la localidad.

En el Congreso confluyen múltiples voces no académicas junto a las académicas, tendiendo puentes entre lo erudito y lo popular, entre la oralidad y la escritura, entre las memorias de nuestra ancestralidad y su resignificación en el presente. En esta oportunidad el congreso tiene por lema “A 50 años de creación de la UNCA entrelazamos saberes y memorias territoriales con la reflexión académica y las comunidades”.

El significativo evento cumple treinta años (octubre de 1993-0ctubre de 2023) y tiene por objetivo central construir espacios de diálogo e interacción entre la universidad pública y la comunidad catamarqueña, para la recuperación y puesta en valor de saberes y memorias pasadas y recientes, así como para la reflexión sobre los procesos de reconfiguración social y territorial.

La inauguración

Durante el acto de inauguración del evento, hicieron uso de la palabra la decana de la Facultad de Humanidades, Lic. Lilia Exeni; el intendente de Los Altos, Raúl Barot; y el rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano.

“Quiero agradecer al señor rector por formar parte de esta propuesta, al señor intendente y, por su intermedio, al equipo de trabajo de la municipalidad, y a la comunidad de Los Altos, que recibe con buena predisposición las actividades académicas que propone la universidad -comenzó Exeni-. Saludó también, de manera especial, “a dos ex decanos de la Facultad de Humanidades que nos acompañan hoy: el Licenciado Luis Eduardo Segura y la Magister Patricia Breppe, quienes contribuyeron en la construcción de la historia del Congreso”.

Luego de agradecer también a las autoridades educativas presentes, la decana hizo un breve repaso histórico. “En 1992, el Lic. Gerardo Pérez Fuentes y la Mgter. Mercedes Diaz presentaron una novedosa propuesta de trabajo–dijo-. A partir del compromiso institucional del Dr. Alberto Espeche, decano de la Facultad de Humanidades en ese periodo, comenzó a gestarse el Congreso de Ciudades y Pueblos del interior, en el año 1993. Esa idea revolucionaria propuso que la facultad, en su conjunto, saliera a recorrer el interior de la provincia para conectarse con la comunidad y, a la vez, que la comunidad recibiera todas las propuestas que se originan en nuestra Casa de Altos Estudios.”

“Han pasado 30 años –prosiguió- y hoy asumimos la responsabilidad de organizar el actual congreso, cuyo proyecto se formuló teniendo en cuenta una serie de acontecimientos históricos importantes para la facultad, la universidad en general y nuestro país: se aprobó el año pasado, en el contexto de los 50 años de creación de la universidad, y se desarrolla en el marco de los 40 años de la institucionalización del nombre Facultad de Humanidades y los 40 años de democracia ininterrumpida”. Más adelante señaló “Durante este año se han realizado tres jornadas preparatorias en Belén, Saujil y La Puerta, y hoy estamos aquí para iniciar otro capítulo de esta historia”.

Barot, por su parte, manifestó: “Hoy me toca el prestigio y la dicha de recibir a este 9º congreso, celebrando los 30 años de su creación, los 50 años en la Universidad Nacional de Catamarca y los 40 años de la democracia de nuestro país. Vivimos en un estado democrático y defendemos la educación libre y gratuita”.

“Les doy la bienvenida a los que han venido a participar de este congreso, principalmente a los catedráticos e intelectuales que vienen a dar a conocer sus trabajos de investigación sobre nuestra cultura, nuestra economía, nuestra problemática ambiental, la ruralidad y el trabajo de las mujeres y los emprendedores que tenemos”, finalizó.

A su turno, Arellano dijo estar “muy contento de participar de este congreso que manifiesta el vínculo entre la universidad y la comunidad, y sus respectivos saberes en absoluta condición de igualdad”. Luego recordó con afecto a una de las impulsoras del congreso, Mercedes Díaz, con quien, sostuvo, tenía un vínculo muy particular porque ambos son oriundos de la localidad de El Rodeo, en el departamento Ambato.

“Quiero recordar que la Universidad de Catamarca históricamente ha tenido está vocación de dialogar con los pueblos de cada uno de los lugares del interior de la provincia, y que hoy estemos 30 años después acá en este 9º congreso solamente marca que este compromiso histórico de la universidad sigue vigente y más firme que nunca”, finalizó.

Panel de decanos

Una de las actividades desarrolladas en el primer día fue el “Panel de Decanos: a 30 años del Congreso de Ciudades y Pueblos del Interior y a 40 años de Democracia”, instancia que permitió el diálogo y la reflexión entre ex Decanos de la Facultad de Humanidades. La activida, que estuvo moderada por la Lic. Patricia Caffettaro, comenzó con un audio enviado por el Dr. Alberto Espeche y continuó con el ex Decano Lic. Luis Eduardo Segura, quien en su exposición y con una línea de tiempo fotográfica y sus relatos, recordó no solo los inicios de este congreso sino también los 50 años de la universidad, destacando el gran legado que dejó el Profesor Federico Emiliano Pais.

Además, leyó un mensaje enviado por la ex Decana Mgter. Leticia Vargas, quien detalló la participación del equipo de gestión que la acompañó en su momento. Trajo a la memoria las jornadas preparatorias y exposición con temáticas extraídas de cada pueblo.

Continuando con el panel, la ex Decana Mgter Patricia Breppe celebró la realización del congreso y “la continuidad de este proyecto académico tan importante que identifica a la Facultad de Humanidades y a nuestra universidad. Este congreso es una marca registrada, es parte de nuestra identidad, del tramado académico que ha constituido a nuestra facultad”. Recató, además, “el accionar y de la pasión Mercedes Díaz y su convicción sobre la esencia de este congreso”.

El Congreso continuará hoy en Los Altos con la realización de una gran cantidad de actividades.