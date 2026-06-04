El Gobierno de Catamarca anunció una actualización en la tarifa del transporte público urbano y suburbano que entrará en vigencia el próximo 4 de junio, y desde el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte remarcaron que la actualización tarifaria llega acompañada de un importante esfuerzo financiero por parte del Estado provincial, que incrementará en un 40% promedio los subsidios destinados al sistema de transporte.

El boleto mínimo pasará de $1.250 a $1.600, lo que representa un incremento del 28%, en una medida que busca garantizar la continuidad y calidad del servicio frente al aumento sostenido de los costos operativos.

La actualización responde al fuerte incremento registrado durante los últimos meses en los principales componentes que sostienen la actividad: combustible, salarios, repuestos, neumáticos e insumos vinculados al funcionamiento de las unidades.

Desde la cartera provincial explicaron que mantener una tarifa desactualizada termina afectando directamente a los usuarios, ya que pone en riesgo la frecuencia de los recorridos, la disponibilidad de unidades y la calidad general del servicio.

En ese sentido, recordaron que, en noviembre de 2025, cuando se implementó la anterior actualización tarifaria, se asumió el compromiso de revisar la estructura de costos cada seis meses. La medida anunciada ahora cumple con ese esquema de revisión periódica y busca brindar previsibilidad tanto a las familias como a las empresas prestatarias.

Por otro lado, la actualización tarifaria se da en un escenario que atraviesa a gran parte del país. La suba de costos operativos y la caída en la cantidad de pasajeros transportados obligaron a numerosas provincias y municipios a revisar sus cuadros tarifarios durante los últimos meses.

Continuidad del BEG

En este contexto, desde el organismo provincial se confirmó la continuidad del Boleto Educativo Gratuito, beneficio que seguirá vigente para todos los estudiantes catamarqueños sin modificaciones en su alcance ni en las condiciones de acceso.

“El desafío es garantizar que el transporte público siga funcionando con calidad y previsibilidad, acompañando a los usuarios y manteniendo herramientas fundamentales como el Boleto Educativo Gratuito”, destacaron.

Mayor esfuerzo del Estado

A pesar del incremento del boleto, desde el Gobierno provincial subrayaron que la tarifa continúa cubriendo solo una parte del costo real del servicio. La diferencia seguirá siendo absorbida por el Estado mediante compensaciones tarifarias, que en esta oportunidad aumentarán un 40% promedio, consolidando una mayor participación de la Provincia en el sostenimiento del sistema.

El nuevo esquema también incorpora cambios en la distribución de los subsidios. A partir de ahora, las compensaciones se asignarán según los kilómetros efectivamente recorridos por cada empresa, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Este criterio permitirá que cada peso invertido por el Estado se traduzca en más unidades en circulación, mejores frecuencias y una cobertura territorial más amplia.