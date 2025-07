Con la presencia del vicegobernador Rubén Dusso, a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, Catamarca fue este miércoles sede del encuentro «Integración Estratégica para el Desarrollo Federal y la Cooperación Transandina» que se desarrolló en el Complejo Las Heras, en el marco de las acciones para continuar avanzando sobre el proyecto del Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco.

Este encuentro se enmarca en la «Semana Binacional Catamarca-Chile 2030», reafirmando el compromiso de Catamarca con la integración regional y el desarrollo federal.

Entendiendo como clave de la integración territorial, logística y comercial, la articulación de las capacidades portuarias, la jornada reunió a responsables de agencias portuarias y actores logísticos junto a representantes provinciales, institucionales y sectoriales comprometidos con el fortalecimiento del proyecto Bioceánico.

Estuvieron presentes en el encuentro junto al vicegobernador; la Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba, Myrian Prunotto; el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; el Ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini; el ministro de Producción de Córdoba, Pedro Dellarossa; en representación de la Municipalidad de Copiapó (Chile), Mauricio Ceriche; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; las senadoras y senadores; Andrea Lobo, Ramón Figueroa Castellanos, Antonio Camposano, Félix Jeréz, Mario Gershani, Carolina Casas,, Virginia del Arco, Pío Carletta y Soledad Blas.

Desde una perspectiva federal y colaborativa, el encuentro propuso construir una hoja de ruta compartida que conecte territorios productivos con nodos logísticos clave, promoviendo «una infraestructura inteligente, una conectividad soberana y una gobernanza regional basada en el protagonismo de los territorios».

Al momento de realizar la apertura del encuentro, el vicegobernador Dusso, realizó una breve exposición sobre los beneficios del proyecto del Corredor Bioceánico Ferroviario, que permitirá notables ahorros logísticos en tiempo y costos para la salida exportadora de las producciones desde el sur de Brasil hasta las provincias argentinas de norte y centro, gracias a una estructura de transporte multimodal que desembocará en los puertos de aguas profundas de la tercera región chilena para tomar destino a los mercados asiáticos y norteamericanos del oeste, haciendo hincapié en la necesidad de priorizar la inversión en infraestructura faltante y necesaria para llevar adelante este histórico proyecto.

“Queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, se queden y disfruten de nuestra región, y para eso tenemos que hacer todo lo que sea necesario en disminuir los costos, ser más eficientes, aprovechar las ventajas, ser complementarios entre nosotros. No tenemos que competir, tenemos que complementarnos. Como los pasos no tienen que competir, tienen que complementarse. Este es el momento. Tal vez, no tanto por convicción y sí por necesidad, pero bendita necesidad que nos permita trabajar para lograr los objetivos. Vamos a sentar las bases para un nuevo modelo de país”, cerró Dusso.

La vicegobernadora cordobesa expresó su emoción por «ver cómo se puede multiplicar el potencial de cada economía regional si nos unimos para sumar los mejores ingredientes que tenemos en cada una de las provincias».

«El Corredor Bioceánico a través del Paso de San Francisco se presenta como una oportunidad invaluable para el desarrollo económico de nuestra región, facilitando el comercio y la conectividad. Estamos convencidos de que impulsará el crecimiento y la prosperidad de todas las provincias involucradas», aseguró la mandataria.

“Tanto la mejora de su infraestructura como la extensión de su tiempo de apertura fortalecerán las posiciones estratégicas que tiene la franja central de nuestro país en el ámbito nacional e internacional. Un análisis simple de las ventajas que tiene este Paso en la conexión con importantes puertos chilenos y la posibilidad de acceder a otros, como ventajas de distancia o alternativas de logística como la ferroviaria, multiplican oportunidades y nos acercan al inmenso universo de posibilidades de negocios e intercambio con los gigantes asiáticos”, cerró la vicegobernadora de Córdoba.

El ministro santafesino indicó al momento de hacer uso de la palabra: “Venimos con mucho énfasis a este encuentro a ofrecer lo importante también, la infraestructura portuaria, nuestros puertos de Santa Fe, nuestros puertos de la ciudad de Rosario; tenemos el segudo polo importador más importante del mundo después de Nueva Orleans. También el puerto de Villa Constitución; el puerto Reconquista. De los 1.500 kilómetros que recorre la hidrovía Santa Fe-Paraguay, nosotros tenemos 850 kilómetros de agua. Esa es la vinculación desde el Atlántico que también queremos ofrecerle aquí a la provincia de Catamarca”.

Exposiciones y diálogo para una integración regional

La agenda del día incluyó un Panel Técnico que abordó el diagnóstico del nuevo tramo ferroviario, sus potencialidades, desafíos y funcionalidad estratégica, así como las capacidades operativas de los puertos en términos de infraestructura, competitividad y logística regional.

En la jornada también se analizó el rol del Sur de Brasil como socio estratégico del Corredor Ferroviario Bioceánico y los corredores de futuro desde la integración logística y exportadora.

Las disertaciones llevadas adelante a lo largo del encuentro, incluyeron las siguientes consignas: «Diagnóstico del Nuevo Tramo Ferroviario por el Paso Internacional de San Francisco, potencial y desafíos», presentado por Pedro Monferran Marchetti, Director General de Catastro de la Provincia de Catamarca. Las «Capacidades Operativas de Puertos – Infraestructura, Competitividad y Logística Regional» fueron detalladas por la Lic. Claudia Giaccone, Subsecretaria de Región Centro e Integración Regional del Gobierno de Santa Fe, y por Cristóbal García Zañartu, ingeniero comercial con amplia experiencia en la industria logística. El Ing. Pedro Dellarossa, Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Córdoba, expuso sobre «El Sur de Brasil como Socio Estratégico del Corredor Ferroviario Bioceánico». Finalmente, «Corredores del Futuro: De la integración logística y exportadora» fue presentada por la Lic. Virginia Ávila y Dn. Marcelo Coll, Ministro de Producción de Catamarca y presidente de la Federación Económica de Catamarca. El «Contexto estratégico y ventajas competitivas del Corredor Ferroviario» fue analizado por el Ing. Alejandro Pedrosa, fundador y presidente de Prodismo SRL, y por el Ing. Ulises Carabantes, Secretario ejecutivo para el desarrollo del corredor ferroviario bioceánico por el Paso Internacional de San Francisco en la unión parlamentaria MERCOSUR.

Finalmente se realizó una Mesa de Diálogo Estratégico Multitemático, organizada en bloques secuenciales sobre Logística y Transporte, Facilitación de Comercio y Normativa Aduanera, Producción Regional y Cadenas de Valor, y Cooperación Institucional y Diplomacia Multinivel, culminando con un Plenario de Síntesis y Declaración de Interés, donde se presentaron los principales consensos y propuestas.