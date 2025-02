La Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano expresa su profundo

rechazo ante la reciente autorización del gobierno para la construcción

de un camino provisorio destinado al transporte de salmuera desde el

proyecto Sal de Vida (ex Galaxy, actual Arcadium Litihum) hasta el

proyecto Fénix (ex Livent, actual Arcadium Lithium). Esta decisión ha sido

tomada sin el consentimiento de nuestra comunidad, pese a la oposición

expresa de nuestro representante, el Cacique Román Guitián. La

construcción de este camino, que comenzó el día 28 de enero de 2025,

atravesará zonas esenciales para el pastoreo y el ganado de la comunidad,

alterando gravemente el paisaje y nuestra vida cotidiana.

A lo largo de diferentes instancias, incluyendo reuniones con el actual

ministro de minería Marcelo Murúa y presentaciones formales,

propusimos caminos alternativos que no afectarían nuestro modo de

vida, y desde el ministerio asumieron el compromiso de NO avanzar con la

construcción de caminos hasta llegar a un acuerdo. Sin embargo, se

ignoraron completamente nuestras propuestas, priorizando nuevamente

los intereses mineros sobre el bienestar de quienes habitamos y cuidamos

este territorio.

Aunque entendemos que el nuevo camino se plantea como una solución

temporal para proteger el Sitio Sagrado de la Tumba del Hombre Muerto,

su construcción genera un daño colateral inaceptable: impacta

directamente en nuestra actividad pastoril y en el equilibrio del Salar del

Hombre Muerto, afectando nuestro espacio ancestral.

Lo más grave es que esta decisión se ha tomado en un contexto de

opacidad, a nuestras espaldas, entre fines de año y sin notificarnos

formalmente, pese a haber participado activamente en el proceso. Nos

hemos enterado de manera extraoficial que comenzaron las obras, lo

cual nos genera una gran preocupación e idignación.

Las primeras víctimas de esta obra ya se han hecho evidentes. Hoy, 29 de

enero de 2025, vicuñas atropelladas aparecieron tiradas al lado del camino

en la zona de construcción. Estas muertes, sumadas a la destrucción de

nuestro paisaje y espacio vital, demuestran el impacto directo y

devastador que tendrá este camino sobre nuestra vida y el equilibrio

natural del Salar del Hombre Muerto.

Exigimos la suspensión inmediata de los trabajos en curso y solicitamos

que el ministro intime a la empresa responsable a presentar, en un plazo

de 24 horas, la nómina completa de los vehículos utilizados en las obras,

incluyendo las placas de los mismos, los escoltas y los conductores. Esto

con el objetivo de poder exigir la responsabilidad por la muerte de

nuestros animales, como la ocurrida hoy, en el marco de estos trabajos.

Reiteramos nuestra exigencia de que se respeten nuestros derechos como

pueblo indígena, reconocidos por la Constitución Nacional y tratados

internacionales. Exigimos que se detenga de inmediato la construcción

de este camino hasta que se considere y respete plenamente nuestra

voluntad. El gobierno debe actuar con responsabilidad, recabar toda la

información necesaria, evaluar las 3 alternativas presentadas por nuestra

comunidad y tomar una decisión que realmente contemple el respeto por

nuestro territorio y nuestra forma de vida.

Una vez más, rechazamos que el dinero prevalezca sobre las personas.

Seguiremos defendiendo este, que es nuestro territorio ancestral con

dignidad y firmeza.