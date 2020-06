16 junio, 2020 16:13

Una mujer encargó unas ovejitas de peluche por Internet pero su compra no fue la que esperaba: los productos reales causaron risas entre los usuarios.

Compró tiernas ovejitas por Internet y recibió una versión tan perturbadora que hizo estallar las redes

En menos de 24 horas, se viralizó un tweet que causó muchas risas en las redes sociales: el usuario @nahuelsuarez17 publicó un posteo donde decía que estaba “tentado” de la risa y donde mostró un hilarante mensaje que encontró en Facebook.

El tweet en cuestión tenía adjuntada una captura de pantalla de un posteo de Facebook, que había escrito una mujer llamada Jessica Lizzio. Ella había hecho un pedido por Internet y encargó un par de ovejitas de peluche tejidas. Sin embargo, no obtuvo los resultados que esperaba: el producto que le llegó era muy diferente al que estaba publicado y los peluches que le llegaron tenían un aspecto casi terrorífico.

“Disculpen, pero estoy indignada”, escribió Jessica en el muro de Facebook de Clasificados Chivilcoy. “Por este medio vi que vendían unas ovejitas hermosas, las cual pedí. Hoy me las traen y miren lo que son. Esto es para que no estafen a nadie más porque en la situación que estamos no está para tirar la plata, así que antes de encargarle a este chico, yo que ustedes lo pienso. Encima se ofende y no contesta”.

En las fotos que adjuntó Jessica, se puede ver con claridad la diferencia que hay entre las ovejitas que encargó y las que recibió en su casa: mientras las originales tenías un aspecto tierno, los peluches que le llegaron tienen una cara completamente diferente, desde sus orejas hasta una sonrisa tétrica y unos ojos rojos que eran casi perturbadoras.

Este suceso causó risas entre los usuarios de Twitter y el posteo de Nahuel no tardó en volverse viral. Su tweet acumuló más de 28 mil “me gusta” y tiene más 3,7 mil retweets. Además, tiene cientos de respuestas de parte de algunas personas que dejaron comentarios de humor al ver las imágenes. @abriltheduchess, por ejemplo, comparó las dos versiones de las ovejitas y escribió: “Antes de la cuarentena y después de la cuarentena”.

