Un fallo en la actualización de la aplicación System WebView de Android ha causado problemas en el sistema operativo de varios dispositivos móviles. Así que, si has tenido dificultades para acceder a algunas aplicaciones, como Gmail, Amazon y otras más, no has sido el único.

La aplicación WebView es la que permite que las demás apps de Android muestren contenido de Internet. Ayer por la noche empezó a dar errores en los móviles de muchos españoles y provocó que algunas aplicaciones se cerrasen de manera inesperada.

Trucos para solucionar el problema

Sin embargo, existen dos formas de solucionar este contratiempo. Una es esperar a que Google ofrezca una actualización para acabar con el problema; y otra más inmediata, desinstalar System WebView. Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo.

Primero hay que acceder a los ‘Ajustes’ de tu dispositivo móvil y acceder al apartado de ‘Aplicaciones’ / ‘Administrar aplicaciones’. Una vez dentro, hay que buscar la app ‘System Webview’ o similar, y pulsar en ‘Desinstalar actualizaciones’. Al realizar esto, ya solo queda reiniciar tu teléfono.

Esta solución no provocará fallos a tu teléfono Android, no obstante, es meramente temporal. Algunos fabricantes, incluidos los de Samsung, han recomendado a sus clientes que, si llegan a sufrir problemas, desinstalen la aplicación sin problema hasta que salte la actualización en la que ya se está trabajando.

Por otro lado, la opción más recomendable según otros expertos es esperar a la actualización, que nos llegará en breves a todos los dispositivos afectados a través de Google Play. Para forzar la actualización, se deberá acceder a la Google Play Store, dirigirse al apartado de ‘Mis aplicaciones’ y ‘Buscar actualizaciones’. Para poder solucionar el problema, las apps que deberán actualizarse serán tanto Google Chrome como el System WebView.

Con ambas soluciones, los usuarios deberán poder volver a navegar con normalidad. Cabe señalar que la primera solución, aunque sea la más inmediata actualmente, puede producir problemas a largo plazo. Por ese motivo, en cuanto se vuelva a la normalidad, los usuarios que hayan optado por solucionar el error de System WebView desinstalándola, deberán volver a instalarla.

