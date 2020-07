27 julio, 2020 16:54

Una de las series más amada por sus fanáticos. Estos son los actores detrás de los personajes de “Anne with an E”. Algunos se ven bastante diferentes.

Sin lugar a dudas, “Anne with an E” logró alcanzar un valioso lugar en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Se trata de una producción en conjunto de Netflix y CBC. Y está basada en el libro “Anne of Green Gables”, escrito por Lucy Maud Montgomery y publicado por primera vez en 1908.

A lo largo de tres temporadas, “Anne with an E” cautivó al público con su sólido argumento y su manejo de temas como la desigualdad social, el amor romántico y la educación sexual, convirtiéndose en una de las series más populares en Netflix.

Y los fanáticos ya tendrán sus personajes preferidos. Pero cada uno resulta un elemento esencial en el argumento de “Anne with an E”. Algo que, además de ser trabajo del director, hay que agradecerle a los actores que se ponen en la piel de esos roles. Y así sin ellos en la vida real.

Diana Barry

Dalila Bela es la actriz que interpreta a Diana Barry, de 18 años. Es muestra de lo importante que es la amistad en cualquier etapa de la vida. Tiene un carácter sensible y dulce, además de ser sumamente leal. Dalila además ha participado en otras grandes producciones como “Odd Squad” y “Once upon a time”.

Marilla Cuthbert

Geraldine James se pone en la piel de la madre adoptiva de Anne. El instinto maternal y el irónico sentido del humor que tiene el personaje son algunos de sus rasgos preferidos por los fanáticos. La actriz ha formado parte de filmes como “Alicia a través del espejo”, “Sherlock Holmes” y “La chica del dragón tatuado”.

Josie Pye

La actriz Miranda McKeon le da vida a Josie Pye. Quien puede parecer una persona muy mala en la serie, pero está claro que su comportamiento se debe a la exigencia de su familia por ser siempre perfecta. La carrera de la joven actriz recién comienza, siendo “Anne with an E” uno de sus primeros trabajos.

Ruby Gillis

Otra actriz de corta trayectoria pero que demostró estar a la altura de su personaje. Kyla Matthews interpreta a Ruby Gillis quien es realmente sensible y emocional. Ella y Anne se van haciendo cada vez más amigas, intercambiando enseñanzas y afectuosos gestos.

Jerry Baynard

Con tan solo 15 años, Aymeric Jett Montaz también trabajó en otras producciones como “Bellevue” y “Ville-Marie”. Encarna a Jerry Baynard, quien se distingue por su humor sarcástico y su personalidad estoica e implacable, lo que hace que constantemente se enfrente a la protagonista.

Matthew Cuthbert

El actor canadiense R.H. Thomson fascinó al público con esta interpretación de Matthew Cuthbert. Se trata de un hombre tímido y de pocas palabras, pero con un gran corazón. El cariño que siente por Anne le ayuda a encontrarle un gran significado a la vida

Gilbert Blythe

Lucas Jade Zumann fue el elegido para interpretar a Gilbert, un joven que vuelve locas a las estudiantes de Avonlea, incluida Anne. Al verla a ella como diferente al resto, le llama la atención y siente cierta afinidad. El actor es originario de Estados Unidos y tiene 19 años.

Anne Shirley-Cuthber

La tan aplaudida protagonista, Amybeth McNulty, de 18 años demostró su talento. Anne es una joven con un espíritu único, una brillante imaginación y un intelecto feroz. A pesar de tener un pasado tormentoso, poco a poco va viendo la vida desde diferentes perspectivas.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube