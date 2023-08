La Brigada de Lucha contra los Incendios Forestales se prepara para la temporada

alta adquiriendo insumos y continuando con la concientización en la población.

Días atrás, los brigadistas trabajaron en dos incendios en la zona de La Aguada, 9

km al norte del último puesto, donde se hicieron líneas de defensa para cortar su

avance. En segundo lugar, por llamado del SAE 911 una cuadrilla asistió al norte

de la ciudad sobre calle Santo Domingo, se trabajó con la autobomba y

herramientas manuales.

En lo que va del año ya se registran 77 incendios con una superficie afectada de

1.559 hectáreas.

Al respecto, el director de la Brigada, Juan Heredia, comentó: “En estos momentos

no tenemos focos activos. Nosotros siempre agradecemos a la comunidad y a los

vecinos que denuncian los incendios para que nosotros de esa manera podamos

actuar rápidamente.

”En estos días tuvimos incendios en el Valle Central, en la parte más urbana.

Hasta el momento no trabajamos en incendios en montañas, si bien inició una

temporada de incendios bastante leve, siempre debemos estar atentos”, indicó.

En esa línea, Heredia agregó que “los índices de peligro de incendios en días

calurosos como los que estamos pasando están en nivel extremo”. “Catamarca es

una zona muy árida, con un invierno muy seco, por lo cual la vegetación está seca

y cualquier viento con una temperatura moderada puede hacer que el incendio se

extienda rápidamente”.

“Nosotros siempre difundimos en las redes cómo va a estar cada día para que la

comunidad esté alerta, que no realice quemas en zonas rurales y zonas urbanas

también que tienen continuidad con zona de montaña, como Banda de Varela”,

afirmó.

Además, añadió que “al fuego se lo utiliza para muchas técnicas rurales, también

para la reducción de material de poda, quema de basura, por eso es que le

pedimos a la comunidad que cuando tengamos índice alto de peligro de incendios

que no realice ninguna quema porque se puede expandir rápidamente y provocar

un incendio forestal de magnitud”.

“Nosotros estamos preparados para esta temporada, vamos a tener índices altos

de peligrosidad de incendios, ya llegó un avión hidrante y seguramente también

llegará un helicóptero. También compañeros se fueron a capacitar en Buenos Aires

como conductor de autobomba porque posiblemente, antes de que termine el año

adquiramos otra autobomba para nuestra provincia”, apuntó.

Por último, expresó que “se vienen gestionando muchos insumos en materia de

incendios forestales”. “Vimos informes sobre el cambio climático y la primera

incidencia es la elevación de los incendios. En el hemisferio norte están muy

complicados con las temperaturas altas y seguramente que eso también va a

afectar al hemisferio sur”.

“Hay que estar muy alertas, seguir gestionando recursos, mejorar la operatividad

del servicio y sobre todo concientizar a nuestra comunidad”, subrayó.

Desde la Brigada se aconseja no realizar ningún tipo de quema en días con

temperaturas elevadas y viento. Y en caso de observar una columna de humo,

comunicarse inmediatamente con el 911 o 103, para que la Brigada pueda llegar lo

más rápido posible.