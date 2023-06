Manuel Luna Clarasó, apoderado legal del Colegio Fasta, comentó que trabajan

con el Gobierno en una metodología legal que establezca una actualización

automática en los aranceles que se perciben.

En la última Resolución Ministerial se indica a partir del presente mes de junio, el

arancel o cuota mensual que abonan los padres/tutores a los establecimientos

educativos de Gestión Privada, Social y Cooperativa con aportes del Estado

provincial tendrá como máximo un incremento del 25%. En este sentido, los

colegios aseguran que la situación económica que atraviesan de acuerdo a la

inflación es superadora.

“Planteamos que es necesario que exista una metodología legal que establezca

una actualización automática porque es muy desgastante estar tratando todos los

meses las cuestiones de alza y además muchas veces no se comprende en qué

está basado el porcentaje de incremento de aranceles”, manifestó Clarasó en

Radio Valle Viejo, y agregó: “Lo que estamos tratando de consensuar es un

incremento legal que permita una actualización automática conforme se van

moviendo las variables que inciden en la cuestión de nuestros colegios”.

Buscan obtener una fórmula que contemple los distintos elementos de inflación

como el incremento de sueldo y el índice de precios que van subiendo: “Sobre esa

base, obtener una fórmula que nos permita actualizar, porque por ahí se habla de

incremento. En realidad, el nombre correcto debería ser actualizar, porque en

definitiva es eso”.

“La situación de los colegios privados no difiere mucho de la situación real que

sucede hoy en el país, la situación de inflación permanente y en alza afecta a

todas las actividades, no solo a los colegios, así que estamos en estado de

análisis permanente, de diálogo continuo con las autoridades para ir encontrando

los caminos que nos conduzcan a una mejor situación y haga más previsible la

gestión de nuestros establecimientos”, expresó el representante de las escuelas

privadas.

Asimismo, aclaró que los aranceles que se perciben en los colegios tienen como

destino el pago de los sueldos del personal que no está subvencionado y el

sostenimiento propio de los colegios, tanto lo que significa el mantenimiento del

edificio y el funcionamiento habitual.

En este marco, enfatizó que con la inflación en alza: “Lo que conseguimos como

acuerdo para el día de hoy, dentro una semana termina siendo insuficiente porque

la inflación sigue avanzando”.

Clarasó indicó que es posible que este sistema de colegios privados que atiende al

25% de la población estudiantil esté disponible a partir del próximo semestre.