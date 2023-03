Ya con el cronograma electoral en marcha a nivel nacional -con las PASO para el

13 de agosto y las elecciones generales para el 22 de octubre-, tres intendentes y

dos jefas comunales del oficialismo cerraron filas promoviendo un segundo

mandato del actual gobernador Raúl Jalil. Se trata de Sebastián Nóblega

(intendente de la ciudad de Tinogasta), Susana Zenteno (de Valle Viejo), Eduardo

Menecier (de Paclín), Roxana Paulón (de Fiambalá) y Gilberto Santillán (de la

localidad belicha de Londres).

Cada una de las personas de este quinteto, en sus palabras, destacó la mirada del

mandatario hacia el interior impulsando su desarrollo. Además, según mencionó

Nóblega, la necesidad de un segundo mandato de Jalil es algo que se viene

conversando entre los intendentes.

Precisamente fue el jefe comunal de la ciudad cabecera de Tinogasta el primero

de este grupo que pidió por la reelección de Jalil.

Tras destacar los positivos indicadores de creación de puestos de trabajo en el

sector privado, donde Catamarca lidera a nivel nacional, señaló que “eso habla de

las políticas de gobierno de Jalil y de una provincia que genera las condiciones

para que se den inversiones”.

“El Gobernador tiene una mirada federal para con el interior provincial, es un

camino que inició Lucía Corpacci y continúa Raúl.

Estamos convencidos de que este proyecto político está transformando la

provincia. Con ese convencimiento, querido Raúl, te queremos pedir desde acá,

todos los intendentes, dirigentes, que vayas por un nuevo mandato”, dijo Nóblega,

para acotar que “es algo que lo venimos conversando y compartiendo con los

intendentes”.

Por su parte, Paulón destacó: “No hubo un Gobernador que haya estado tan

presente con nosotros y haya tenido una mirada federal hacia el interior, esto no

es discursivo, realmente está presente, visitó hasta el último pueblo”. La jefa

comunal de Fiambalá compartió el pedido de Nóblega “porque vemos el

crecimiento con una mirada para todos los departamentos”. Dirigiéndose

directamente al mandatario, señaló: “Tinogasta quiere pedirte que vayamos por

este 2023, tenés nuestro compromiso y trabajo, te queremos nuevamente

gobernador”.

Zenteno también hizo lo propio. “Es muy importante contar con un gobierno

provincial, con sus ministras, ministros y funcionarios que atienden el teléfono a

cualquier hora. Eso es importante porque la comunidad necesita las soluciones ya,

no dentro de 10 o 15 días”, rescató. En esta línea, la intendenta chacarera rescató

que “esa forma de trabajo la traemos con Lucía y lo tenemos con la continuidad de

nuestro querido gobernador Raúl”. “Conversaba con él y le pedí que me diga la

verdad, tiene que ir por la reelección, tiene que ir porque Catamarca lo necesita”,

deslizó. En el acto, Zenteno no dudó en afirmar: “Gobernador, por supuesto que lo

vamos a acompañar en todo para seguir en esta Catamarca que sigue creciendo”.

En tanto, Menecier recordó que el proyecto arrancó hace 12 años con Corpacci. Al

igual que sus pares, resaltó que en cada recorrida “vemos poblaciones que hoy

cuentan con asfalto y eso lo hemos logrado gracias a un gobernador presente no

solo en Capital sino en cada pueblo del interior”. “Tengo las mismas ganas que

tiene este puñado de intendentes, para que tengamos más Raúl, que tengamos

Raúl 2023”, indicó.

Así las cosas, Santillán mencionó que dialogó con el Gobernador “de una

continuidad porque él brindó al interior una reivindicación cierta”. En esta línea,

comentó que en algunos departamentos, “después de muchos años, dejó de

migrar la juventud; son signos positivos de la presencia del Estado en cada uno de

los distritos que sueña con potenciar lo que tienen en su lugar”. Con un llamado

hacia el justicialismo y los partidos que conforman la alianza oficialista, el

intendente de Londres subrayó que “tenemos dirigentes de muy buena calidad,

que pueden seguir en el futuro las políticas de Raúl”.