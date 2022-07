En el día de hoy con motivo de Celebrarse en el Santoral el día de Santa Ana y San Joaquín, Santos Patronos de la localidad de Miraflores. Se efectuó la tradicional Procesión desde el límite con la localidad de Coneta hasta la Capilla sede Parroquial la cual se desarrolló con un importante marco de gente de la zona y localidades aledañas, como de agrupaciones gauchas que acompañaron su peregrinar. También asistió representando al Servicio Penitenciario Provincial el Sub Prefecto Roberto de Jesús Cardenes y la Sub Alcaide Yésica Burgos, entre otros Personales presentes que colaboraron. Finalizada la Procesión en el costado de la capilla se inauguró un nuevo playón, donde el Obispo Diocesano Monseñor Luis Urbanc celebró la solemne misa en acción de Gracias de los Patronos del lugar y haciendo mención especial al conmemorarse el día de «Los Abuelos», llamando al cuidado de nuestros adultos mayores y de los niños entre cuyos extremos se forma el cause por donde fluye la vida. A su vez festejando el 7mo Aniversario de la creación de la Parroquia de Santa Ana y San Joaquín ratificó por un año más la administración Parroquial del Presbítero Dardo Samuel Olivera, agradeciendo su labor pastoral y su trabajo en el Servicio Penitenciario con los Privados de su Libertad.

El Padre Dardo agradeció la confianza no solo del Obispo sino también de las autoridades municipales presentes, como el Sr. intendente Omar Soria, la Senadora Departamental Andrea Lobo, delegados y trabajadores municipales que brindan su apoyo en cada labor para el crecimiento del culto en las localidades, además agradeció a las familias que desinteresadamente colaboran económicamente para que cada obra se concrete. Luego se realizó el homenaje de las Agrupaciones Gauchas quienes hicieron dos pasadas frente a las Imágenes de Santa Ana y San Joaquín para finalizar con un almuerzo para todos los presentes donde se sirvió locro preparado con la colaboración de las distintas localidades. El Servicio Penitenciario agradece toda vez que es invitado a cada acto particular de la comunidad por ser vecinos de la misma y de esta manera se forma un lazo fraterno entre las instituciones y la sociedad.