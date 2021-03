A día de hoy, no hay casi quien pueda decir que los dispositivos tecnológicos no protagonizan gran parte de su jornada. Desde aquellos que trabajan frente a un ordenador hasta los que, una vez terminadas sus tareas laborales, emplean una tablet para hacer la compra online o para disfrutar de su serie favorita. Pero si hay un gadget que se lleva la palma ese es el teléfono móvil, puesto que se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo. No es de extrañar porque hace funciones de cámara, agenda, despertador, contabilidad, entrenador personal (con ayuda de un smartwatch) y, además, nos mantiene en contacto con los demás.

De hecho, los modelos más novedosos de estos dispositivos o los próximos lanzamientos al mercado acaparan gran parte de la atención mediática. No es de extrañar entonces que cada vez seamos más exigentes con nuestro smartphoney queramos que tenga buena calidad de cámara, una pantalla más grande y todo un mundo de prestaciones destinadas a facilitarnos la vida. De hecho, estas son algunas de las cuestiones que más se tienen en cuenta a la hora de renovar nuestro teléfono móvil. Claro que, hay veces que las dudas se disipan si damos con chollos como el que hemos encontrado en Amazon:por la compra de un Samsung Galaxy S20 FE te llevas una tablet A7 de regalo. ¡Como lo lees!

Samsung Galaxy S20 FE y tablet A7. Amazon

Este modelo de smartphone ofrece una pantalla infinity de 6,5 pulgadas y un sistema de triple cámara para conseguir las mejores instantáneas. En cuanto a su batería, tiene un diseño inteligente para aguantar durante día y, cuando llegue el momento de cargarla, su función super rápida lo hará en tiempo récord. En cuanto a la tablet, su pantalla de 10,4 pulgadas y su buena resolución nos permiten disfrutar de unos gráficos bien definidos y de la mejor calidad de imagen en productos audiovisuales, para los que también cuenta con un sonido estéreo con cuatro altavoces Dolby Atmos y tecnología envolvente 3D.

Hasta 320 euros de ahorro

El precio del teléfono móvil en 4G con un almacenamiento de 256 GB desde 729 euros y el de la tablet de 195 euros, con lo que este pack supone un ahorro de 320 euros. La versión 5G del smartphone cuesta 829 euros, mientras que si elegimos el set este tiene un precio de 709 euros, con lo que nos ahorramos más de 300 euros que si comprásemos los dos dispositivos, tablet y móvil, por separado.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.