El juego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se lanzará el 16 de junio antes del debut de la histórica carrera en Las Vegas el 18 de noviembre.

El juego estará disponible para PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One y PC, a través de EA App, Epic Games Store y Steam.

Steve Schnur, Presidente de Música de Electronic Arts, declaró: “F1 23 habla de algo más que de una experiencia extraordinaria de carreras. La música del juego está diseñada para reflejar y realzar el estilo global único y la energía que el público de la Fórmula 1 ansía. Con el lanzamiento de un nuevo y emocionante single de Swedish House Mafia y el apoyo entusiasta de todo el álbum por parte de Spotify, se trata de una banda sonora alimentada por la mejor música del año que viene, liderada por los mejores artistas electrónicos y de revelación en el género, y definida por el compromiso continuo de EA con el liderazgo cultural.”

Swedish House Mafia, que el mes pasado presentó el single principal “See The Light” con Fridayy, declaró: “Estamos encantados de encabezar la banda sonora de F1 23 con “See The Light”, la primera canción de nuestro próximo capítulo. La historia y el legado de las carreras de Fórmula 1 siempre nos apasionaron, así que asociar nuestra música a esta cultura no podría sentarnos mejor”.

Los jugadores que reserven la Edición Campeones en formato digital obtendrán tres días de acceso anticipado el 13 de junio.