Uno de los voceros del grupo de cesanteados de Recreo en diálogo con LA UNION confirmó que se encuentran nuevamente en estado de alerta y concretarían una protesta frente a fiscalía municipal. Además no descartan que otro grupo realice en forma simultánea otra movilización en la capital catamarqueña ante la falta de respuesta por parte de la Intendencia que conduce Luis Polti.

Los ex trabajadores comentaron que la protesta será bajo la modalidad con la que venían realizándola habitualmente con el objetivo de visualizar el reclamo que lleva años.

“Nuestro representante legal realizó las denuncias correspondiente porque el intendente Polti directamente se niega a obedecer lo que ya había resuelto la Justicia en Catamarca, él (por Polti) se niega a devolvernos nuestra fuente de trabajo que la perdimos por una persecución política que sufrimos un grupo de compañeros desde que el asumió la intendencia, lamentablemente no vemos en la obligación de volver a las calles para que ve si de esta forma podemos tener algún tipo de respuesta”, manifestó.

Días atrás, el representantes legal de los cesanteados agremiados a ATE, Iván Sarquís, realizó en Fiscalía General una nueva presentación por contra la fiscal penal de la Sexta Circunscripción Judicial de la ciudad de Jorgelina Sobh por la demora en hacer cumplir la sentencia que oportunamente dictaminó la Corte de Justicia de la Provincia, que obliga al jefe comunal recreínos a reincorporar a los despedidos que fueron cesanteados.

“El intendente Polti, hace lo que quiere, no le importa lo que dice la Justicia se burla. Siempre actúa como patrón de estancia. El perjuicio no solo le hizo a los nosotros los trabajadores, sino a toda nuestra familia. Todos tenemos hijos, padres, una familia que mantener y durante la pandemia la pasamos mal. Fueron tiempos muy difíciles, lo que estamos pidiendo en que nos devuelvan nuestros derechos laborales adquiridos todos tenemos antigüedad, alguien tiene que actuar y darnos una respuesta”, sentenció el ex municipal.

Finalmente, los ex trabajadores comentaron que en las primeras horas de este lunes se reunirían en asamblea primero y luego llevarán adelante la protesta frente a fiscalía municipal acompañados por referentes gremiales.