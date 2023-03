En solo una jornada de trabajo y con horario especial de atención en doble turno, el equipo de trabajo del Registro Civil Catamarca, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Juan Cruz Miranda, pudo realizar la toma de cerca de 150 trámites de DNI en su visita al populoso barrio de Valle Chico.

«La mayoría de los trámites que se realizaron son por cambio de domicilio y por renovación de DNI de 8 y 14 años. También se debe destacar que el costo del trámite es de $300 y que el documento llegará al domicilio de quién lo solicitó en un lapso de 20 a 30 días. Pero si no es así, deberán venir a nuestra oficina central de República 1052 para reclamar el trámite » aseguró el Dr. Rodolfo Herrera, director del Registro Civil.

Facilidad

Consultados, los vecinos que llegaron a la plaza de Valle Chico desde el mismo barrio y barrios vecinos para realizar su trámite de DNI coincidieron en afirmar que la llegada del móvil al barrio «facilitó mucho hacer el trámite».

Daniela, que vive en el barrio Antinaco, llegó a Valle Chico para hacer los trámites de renovación de 8 años de DNI para sus hijos aseguró que «Me gusta la idea de que el Registro Civil salga a los barrios porque Me fue más fácil venir a Valle chico a hacer los trámites de renovación de DNI para mis hijos que ir al centro porque no tengo medios de movilidad pero tampoco la tarjeta del colectivo», aseguró la mamá que esperaba su turno tomando unos mates.

También, Soledad, de Av. 27 del barrio, dijo que le facilitó mucho poder hacer el trámite de cambio de domicilio cerca de su casa porque «tengo tres niños y se me complica llegar al centro con todos ellos además del tiempo que me ahorro», aseguró la vecina.