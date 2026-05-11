Rosario Central dio vuelta la historia ante Independiente, para imponerse 3-1 como local y así meterse en los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El “Rojo” se había puesto en ventaja a través del paraguayo Gabriel Ávalos, mientras que el “Canalla” dio vuelta la historia gracias a los goles de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón.

El encuentro comenzó muy entretenido, con ambos equipos presentando un planteo muy ofensivo y generando situaciones muy claras para ponerse en ventaja.

Así fue como el “Rojo” pudo abrir el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el goleador del torneo, Gabriel Ávalos, recibió en el área chica y solo tuvo que empujarla al fondo del arco luego de un buscapié perfecto del chileno Maximiliano Gutiérrez.

Cuando parecía que el equipo de Avellaneda se iba a ir al entretiempo en ventaja, apareció Di María, quien realizó una tremenda jugada individual y sacó un muy preciso remate para igualar el encuentro en la última del primer tiempo.

La segunda mitad fue muy pareja y tanto a Rosario Central como a Independiente les costó generar situaciones con claridad. Sin embargo, el local pudo inclinar la balanza a su favor recién a los 42 minutos del complemento, luego de que el joven Cantizano sacara un potentísimo remate después de un gran desborde del delantero Enzo Copetti, que se encargó de hacer el trabajo sucio contra la defensa del “Rojo” durante todo el encuentro.

Finalmente, el “Canalla” convirtió el 3-1 definitivo para liquidar el partido a los 92 minutos, a través de una contra letal que derivó en el gol del también juvenil Elías Verón.

De esta manera, el equipo rosarino avanzó a los cuartos de final y continúa con el sueño de ganar un torneo dentro de la cancha, luego de la polémica que se generó el año pasado cuando la AFA inventó el título de Campeón de Liga por haber finalizado primero en la tabla anual.