El Concejo Deliberante de Fiambalá negó el acceso a la prensa a lo que iba a ser la interpelación del cuerpo legislativo a la intendenta Roxana Paulón.

Ante el hecho de que la sesión no contara con la presencia de la prensa y de sus funcionarios, la mandataria decidió no ingresar, ya que no estaban dadas las garantías.

“Hoy fuimos censurados el pueblo y yo, el pueblo tiene derecho a saber, yo necesitaba que el pueblo escuche mi voz y ellos no lo permitieron. Las cosas tienen que ser pública y no tenemos que esconder absolutamente nada. Goberné con el mayor respeto durante 8 años y así me voy a ir”, dijo la Intendenta.

La Jefa de Gobierno aclaró que su presentación es espontánea, ya que ella no es un sujeto obligado, como sí lo son los secretarios en el marco del artículo 32, de la Ley 4640.

Además denunció que fue el propio Concejo el que le dio connotación mediática. “La concejala Díaz dijo que ellos sabían sobre mi supuesta participación en el caso Bachiani y que no lo hicieron antes para que no se viera como una cuestión política. Creo que como representantes electos si ellos sabían de un delito lo correcto es que se presentaran inmediatamente ante la Justicia”.

La Intendenta denunció que la interpelación del Concejo solo “Se basa en lo que escuchan por las redes sociales y por los dichos de prensa, de esa manera se manejan”, apuntó y remarcó: “Vine por voluntad propia, no hago actos escondidos ni a espaldas del pueblo. Jamás lo hice y no lo voy a permitir”.

Además convocó a una transición armoniosa. “Públicamente invito al intendente electo a hacer una transición armoniosa, personalmente lo voy a invitar para que conozca el Municipio. Quiero una transición tranquila y armoniosa, porque realmente no quiero que el nuevo intendente viva lo que yo viví en 2015 que me encerraron en la Municipalidad”.

Ante la prensa en el exterior del recinto, Roxana aseguró que la maniobra del Concejo se trata de una persecución política, y señaló: “Creo que he marcado un paradigma diferente de lo que es la política y los políticos. Los políticos deberíamos dar ejemplo de gobernar sanamente”.