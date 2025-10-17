El miércoles 15 de octubre, la comunidad de San Antonio de La Paz, jurisdicción de la parroquia Nuestra Señora del Valle, vivió el cierre de las fiestas patronales en honor de Santa Teresa de Jesús.

Los actos centrales de iniciaron en horas de la tarde con el recibimiento de los santos patronos de las comunidades de la jurisdicción parroquial.

Luego de la procesión por las calles del pueblo, se celebró la Santa Misa presidida por el párroco, padre Esteban Chaile, en el templo.

Participaron el intendente de Icaño, Franco Carletta; el senador José Pío Carletta, la delegada municipal Rosana Espinosa, el presidente del Concejo Deliberante Ariel Alderete, entre otras autoridades locales.

Una vez finalizada la celebración eucarística se realizó el desfile de gauchos y una velada artística.