A 19 años del sismo

“Que en nuestra sociedad catamarqueña reinen la comprensión, el diálogo, el respeto, el amor y el perdón”, pidió el Obispo a la Madre del Valle.

Durante la tarde de este domingo 3 de septiembre, los catamarqueños comenzaron a vivir la Fiesta de la Protección de Nuestra Señora del Valle, a 19 años del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2004, y el 2° aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú.

Tras la animación a cargo del Ministerio de Música Yanai, a las 19.00 se concretó la tradicional Bajada de la Sagrada Imagen desde el Camarín hasta el Presbiterio, presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, acompañado por el padre Gustavo Flores, rector de la Catedral Basílica y Santuario mariano, sacerdotes del clero diocesano y miembros de la Guardia de Honor de los Bomberos de la Policía de Catamarca.

Participaron de la ceremonia autoridades encabezadas por el Vicegobernador de la provincia, Ing. Rubén Dusso.

Una gran cantidad de fieles recibió con aplausos, vivas y pañuelos en alto a la Madre Morena, quien ya preside esta Fiesta que se incorporó al calendario de nuestra diócesis, para expresar la gratitud a la Virgen del Valle por la maternal protección que brinda a sus hijos.

En su alocución, el Obispo mencionó el motivo de este encuentro con la Madre “para agradecerle la especial protección que dispensa sin cesar a nuestro pueblo, de un modo particular el que mostró aquél, no tan lejano, 7 de setiembre de 2004, cuando con su manto cubrió toda la Provincia, protegiéndonos del terrible terremoto que nos tuvo en vilo ese día y muchos días posteriores, mientras la tierra buscaba reacomodarse”.

Luego recordó el otro gran acontecimiento que celebramos como Iglesia, señalando que “Ella tuvo mucho que ver para que mañana podamos estar celebrando el segundo aniversario de la Beatificación de fray Mamerto Esquiú, gran prohombre de la Patria naciente y de la Iglesia del siglo 19, como religioso franciscano, sacerdote y obispo preclaro con su sabiduría, fortaleza y santidad”.

Asimismo manifestó: “Queremos recordar las intervenciones de Dios en nuestra historia para que cada generación de catamarqueños se una más a Dios, respete sus insondables designios de salvación y se comprometa con mayor fidelidad en el cuidado de la casa común, haciendo de toda la humanidad una gran familia de hermanos”.

Suplicó a la Madre Morena “que siga cuidando nuestras familias para que pongan siempre en el centro de ellas a Dios, fuente de vida, verdad, amor y paz; que siga acompañado de cerca a nuestros enfermos y ancianos; que haga que nuestros políticos y gobernantes inspiren su accionar en las luces que les da nuestra fe cristiana y pongan lo mejor de sus saberes y haberes al servicio del bien común; que instrumente gracias especiales para mejorar sustancialmente la educación y la salud; que todo provinciano tenga un ingreso digno para vivir mediante un trabajo estable y seguro; que nos haga palpar su ternura materna a fin de que nos sepamos y obremos como verdaderos hermanos y hermanas, ocupándonos siempre de los más necesitados, desfavorecidos y frágiles”.

Más adelante pidió “que en nuestra sociedad catamarqueña reinen la comprensión, el diálogo, el respeto, el amor y el perdón… Que nuestra devoción a Ti, Madre celestial, ayude a la gente a descubrir y aceptar la religión verdadera, revelada por tu Hijo Jesucristo, y haz que las virtudes teologales de la Fe, la Esperanza y la Caridad que se recibimos en el Bautismo obren con toda fuerza en la vida de cada uno de tus hijos, en especial de los que no creen, ni aman ni esperan”.

Seguidamente se rezó el Santo Rosario y se adoró a Jesús presentes en la Sagrada Eucarística.

A las 20.00 se celebrará la Misa de acción de gracias.

PROGRAMA

Lunes 4 de septiembre

2° aniversario de la “Beatificación del Beato Mamerto Esquiú”

En la catedral

Tema: “Comunidad abierta y acogedora que escucha y dialoga”.

07:00 MISA de acción de gracias.

08:00 MISA de acción de gracias.

08:53 Repique de campanas en todos los templos.

10:00 MISA de acción de gracias.

11:00 MISA Ámbito de la Cultura.

12:00 ROSARIO Y LETANÍAS.

17:30 Traslado de la Sagrada Imagen en caravana hacia la Parroquia de San José (Piedra Blanca, Dpto. Fray Mamerto Esquiú).

18:00 MISA de acción de gracias.

19:00 ADORACIÓN EUCARÍSTICA.

20:00 MISA Unidad Pastoral N° 1: Pastoral de la Comunicación, Pastoral del Santuario, Pastoral Misionera, Pastoral de Turismo, Pastoral Ecuménica y Vicaría de Pastoral.