En un paso trascendental para la planificación de políticas públicas de largo plazo, la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica de Catamarca mantuvo un encuentro de trabajo virtual con el equipo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El objetivo principal fue consolidar una agenda conjunta de asistencia técnica y metodológica para enfrentar las transformaciones demográficas de la provincia.

La reunión contó con la participación de referentes del UNFPA, entre ellos Anabel Fernández Prieto y Jimena Cartechini, junto a autoridades del Gobierno Provincial que integran la Comisión. Durante el encuentro, se acordó la implementación en Catamarca de la metodología de “Análisis de situación poblacional”, un estándar internacional de excelencia utilizado por el UNFPA en América Latina y el Caribe para diagnosticar tendencias y generar recomendaciones precisas en salud, educación y vivienda.

La vinculación con el UNFPA —el organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud reproductiva y los datos poblacionales— representa una ventaja competitiva para Catamarca. Esta cooperación permite a la provincia acceder a estándares globales mediante la aplicación de metodologías probadas en diversos países para asegurar diagnósticos rigurosos: acceso a evidencia estadística, fortaleciendo del uso de datos censales y territoriales para que las políticas públicas no sean improvisadas, sino basadas en evidencia; acceso a capacitaciones de alto nivel mediante la formación técnica para los coordinadores provinciales en interpretación de variables demográficas.

Uno de los consensos más destacados de la reunión fue la definición de la “retención y desarrollo de las juventudes” como el eje transversal que articulará el trabajo de todas las subcomisiones.

Actualmente, las siete subcomisiones se encuentran en una etapa de diagnóstico integral, para fortalecer este proceso, se destacó la incorporación de la especialista Rosa Rodríguez, quien tendrá la misión de unificar criterios metodológicos, revisar fuentes de información y asesorar técnicamente a los equipos en la integración de resultados.