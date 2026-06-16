En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio, bajo el lema 2026 “Una gota de Humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas”, el Ministerio de Salud de la provincia llevará a cabo una Colecta de Sangre en el Hospital de Niños Eva Perón.

Organizada por el Banco Central de Sangre conjuntamente con el Servicio de Hemoterapia del Hospital, la misma será el miércoles 17 de junio, de 8.30 a 12 horas.

Además, el 19 de junio, de 9 a 13 horas, se realizará una Charla y Colecta de Sangre e Inscripción al Registro de Células Madre en el Hospital “Maria Agripina Sosa de Castro” de El Rodeo.

Las transfusiones de sangre ayudan a salvar millones de vidas al año. Contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida, y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas.

Solo se puede asegurar un suministro suficiente mediante donaciones regulares voluntarias y no remuneradas.