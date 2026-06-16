Catamarca Despierta pudo confirmar que el sacerdote Renato Rasgido, condenado por abuso sexual, cumple prisión domiciliaria en un inmueble ubicado a escasos metros de una parroquia de la ciudad.

La información, que había generado preocupación y múltiples comentarios entre vecinos, fue corroborada tras una investigación periodística realizada por este medio. El lugar donde se encuentra alojado está emplazado en una zona de importante circulación de personas y cercana a instituciones educativas frecuentadas por niños y adolescentes.

La situación generó inquietud entre familias del sector debido a la proximidad con establecimientos educativos y espacios donde diariamente concurren menores de edad. Vecinos consultados manifestaron su sorpresa al conocer que la medida judicial se cumple en ese punto de la ciudad.

Cabe recordar que Rasgido fue condenado en una causa por abuso sexual y que recientemente la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria bajo monitoreo mediante tobillera electrónica, medida que despertó un fuerte debate público.

Desde distintos sectores de la comunidad se plantean interrogantes sobre los criterios utilizados para fijar el domicilio donde cumple la medida, teniendo en cuenta la cercanía con espacios vinculados a actividades religiosas y educativas.

Catamarca Despierta continuará siguiendo de cerca este caso y brindará información documentada sobre una decisión que sigue generando repercusiones en la sociedad catamarqueña.

HAY BASTANTE INDIGNACIÓN.