Con una convocatoria que superó los 40 representantes de empresas, cámaras e instituciones de la provincia, la Capital concretó con éxito la primera jornada de “Catamarca Sostenible: Estrategias y Herramientas para una Gestión Empresarial Responsable”.

Esta iniciativa, impulsada de forma directa por la gestión del intendente Gustavo Saadi, busca estrechar lazos con el sector privado mediante la entrega de mecanismos concretos de gestión ambiental que promuevan un modelo de desarrollo sustentable para la ciudad.

La actividad, organizada por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos en el Auditorio de OSDE, reunió a referentes de los sectores empresarial, industrial, comercial y productivo, generando un espacio dinámico de intercambio y trabajo conjunto sobre sostenibilidad, innovación y compromiso ambiental.

Durante la apertura del encuentro, el licenciado en ciencias ambientales Nicolás Acuña, secretario de Ambiente y Espacios Públicos, destacó la importancia de fortalecer la articulación entre el Estado y el sector privado para avanzar de manera firme hacia una comunidad más sostenible.

Al respecto, el funcionario dijo: “Las organizaciones cumplen un rol fundamental en la construcción de ciudades más sustentables. Desde el Municipio trabajamos para brindar herramientas concretas que permitan incorporar la sostenibilidad a la gestión diaria, generando beneficios ambientales, sociales y también económicos”.

En ese marco, se presentaron los distintos programas y recursos que la comuna pone a disposición de las organizaciones públicas y privadas, entre ellos iniciativas de gestión integral de residuos, economía circular, medición, reducción y compensación de huella de carbono, forestación voluntaria, educación ambiental y programas de responsabilidad social empresaria vinculados al padrinazgo y mejora de espacios públicos.

Como acción destacada de la jornada, la Secretaría de Ambiente realizó la medición de la huella de carbono generada por el propio evento, la cual será compensada una vez finalizado el ciclo de capacitaciones mediante una jornada de forestación en la ciudad.

Esta metodología forma parte de los programas que el Municipio ofrece al sector privado para que las organizaciones puedan medir, reducir y compensar sus impactos ambientales de manera concreta y verificable.

En sintonía con el alcance de la propuesta, el consultor Mario La Placa, de CAMAF, brindó una exposición sobre comunicación estratégica y construcción de valor institucional en torno a la sostenibilidad, aportando herramientas para que las organizaciones potencien sus acciones ambientales y fortalezcan su compromiso con la comunidad.

La propuesta integral forma parte de una agenda de trabajo que busca consolidar una red de instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible de Catamarca, promoviendo la innovación, la competitividad y el cuidado del ambiente como pilares del crecimiento local.

La segunda jornada de “Catamarca Sostenible” se desarrollará este jueves 18 de junio, de 16 a 18 horas, en las instalaciones del Auditorio de OSDE, y estará destinada a nuevos sectores empresariales, profesionales e institucionales interesados en conocer e implementar herramientas de sostenibilidad en sus organizaciones.

Las instituciones interesadas en acceder a los programas ambientales, recibir asesoramiento técnico o sumarse a las distintas iniciativas impulsadas por el Municipio pueden comunicarse directamente con la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital para obtener información y acompañamiento en la implementación de estas herramientas.