El ministro de Hacienda, Sebastián Véliz, y el ministro Jorge Moreno se reunieron ayer con los gremios que representan a todos los sectores de la administración pública provincial. En el primer encuentro, el Gobierno advirtió que esperará a que se defina la paritaria nacional para empezar la discusión paritaria en Catamarca. Véliz informó que en enero bajó la recaudación de la provincia en un 10% lo que significó una pérdida de $ 430 millones. La

próxima reunión será en la primera semana de marzo.

En la primera reunión con dirigentes sindicales, el Gobierno transmitió que se respetará la pauta salarial que fije la Nación en este contexto de crisis y de renegociación de la deuda externa heredada de la gestión anterior. Pidió a los gremios “un compás de espera” de aproximadamente un mes hasta tanto se coordinen con la Nación las pautas para fijar los aumentos salariales.

Los ministros del Poder Ejecutivo recordaron que en Catamarca no hubo situaciones límites tal como ocurrió en distritos vecinos que no pudieron afrontar el pago de sueldos. Sin embargo agregaron que “nuestra provincia no escapa al contexto nacional y la merma del flujo de la coparticipación que sigue en caída”.

En ese marco, se destacó que Catamarca está ordenada y equilibrada y que en enero se terminó de pagar el 2% último del ajuste por inflación, también denominada “cláusula gatillo”, que significó un aumento salarial de casi el 54% anual para los trabajadores del Estado catamarqueño.

“La situación de crisis es terminal, no hay presupuesto nacional y estamos todos expectantes para ver cómo se arregla la deuda externa porque el nivel de conflicto social excede lo político. La crisis es muy profunda por eso le pedimos 20 o 30 días para sentarnos a hablar con otras pautas”, señaló el ministro Moreno al término del encuentro.

En diálogo con la prensa, el ministro Véliz consideró que el mes de enero “fue drástico” para la provincia. “Hemos perdido un 10,8 %, lo que significa unos 430 millones. Estamos preocupados, no tenemos la proyección de la

coparticipación anual porque el presupuesto está reconducido, estamos dependiendo de varios factores, entre ellos la renegociación de la deuda”.

Por ahora los gremios escucharon la propuesta. Consultada por la reunión, Claudia Espeche (UPCN) expresó: “El Gobierno plantea una reunión para la primera semana de marzo para anunciar un incremento salarial que lo percibiríamos en el mes de abril. Como gremio hemos planteado que sería bueno que en el primer incremento

salarial se puedan cubrir los índices inflacionarios de enero y febrero. La Provincia nos pide esperar unos días más para tener los números de la recaudación de febrero”.

Por su parte, Sergio Guillamondegui (SIDCA) informó que en el caso de los docentes se pidió una reunión previa para plantear los otros temas propios del sector que quedaron pendientes de definición con el objeto de garantizar el inicio de clases. Ratificó que -de acuerdo con lo que se informó- no habrá cláusula gatillo, tal como adelantó el

Gobernador. “Lo que yo creo es que la discusión salarial tiene que comenzar ahora y no puede ser diferida”, expresó.