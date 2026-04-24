En una intensa jornada de vinculación internacional, la provincia recibió la visita de Aleksandra Osmolovskaya, coordinadora internacional del Festival Mundial de la Juventud 2026, quien arribó a Catamarca para presentar los alcances de este encuentro global que reúne a jóvenes de 190 países.

La agenda incluyó reuniones estratégicas en Casa de Gobierno, la Universidad Nacional de Catamarca y un cierre especial en la Residencia Universitaria Provincial.

La actividad central tuvo lugar por la tarde en la Residencia Universitaria «Abuelas de Plaza de Mayo», donde el senador por la Capital, Ramón Figueroa Castellanos, junto al director de Juventud, Mariano Salas, encabezaron una charla informativa ante una gran concurrencia de estudiantes y referentes de centros de estudiantes.

Durante el encuentro, se explicó que el festival no consiste en una inscripción tradicional, sino en un proceso de postulación abierta hasta finales de abril, donde los interesados deben concursar mediante la presentación de sus perfiles y proyectos, incluyendo una instancia de video presentación que destaque su rol activo en la comunidad.

Sobre el Festival

El World Youth Festival es el evento juvenil más grande del mundo, diseñado para promover la paz, la cooperación y el diálogo intercultural. La edición 2026 invita a líderes jóvenes de diversos ámbitos a postularse para compartir sus visiones y construir redes de trabajo conjunto.

Organización internacional

Aleksandra Osmolovskaya destacó que el Festival se llevará a cabo en la región de Ekaterimburgo, Rusia, del 11 al 17 de diciembre. «Es un evento de gran magnitud que reunirá a 10.000 jóvenes de 190 países. Buscamos generar un espacio de diálogo directo para que la juventud de todo el mundo pueda realizar sus sueños y construir proyectos comunes», expresó la coordinadora para América Latina.

Federalismo y participación juvenil

Por su parte, el director de Juventud, Mariano Salas, resaltó la importancia de haber elegido la Residencia Universitaria «Abuelas de Plaza de Mayo» como sede central del encuentro: «Por mandato expreso de nuestro vicegobernador, Rubén Dusso, trabajamos bajo la premisa del federalismo. Decidimos realizar esta presentación aquí porque es el lugar más federal de nuestra Capital, donde conviven jóvenes de los 16 departamentos. Queremos que este mensaje y las oportunidades de intercambio lleguen a cada rincón de nuestra provincia».

Reconocimiento legislativo a la visita internacional

Como corolario del encuentro institucional, el senador por la Capital, Ramón Figueroa Castellanos, hizo entrega a Aleksandra Osmolovskaya de la Declaración de Interés Parlamentario por su visita a la provincia. Esta distinción subraya la relevancia que el Senado de Catamarca otorga a la integración internacional y el acompañamiento a las iniciativas que promueven el desarrollo de las juventudes locales en el escenario mundial.

Para postulaciones podés ingresar al siguiente link https://wyffest.com/en