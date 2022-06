El fomento a la obra pública podría explicar los datos del último informe del

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el Mercado de Trabajo

para lo que fue el primer trimestre de este año.

Sucede que, de acuerdo a los datos proporcionados por el instituto, la tasa de

desocupación en la muestra del aglomerado Gran Catamarca para los tres

primeros meses del año registró un 3,2 por ciento. El número posiciona a la

provincia con índices muy por debajo del promedio nacional (7 por ciento), e

incluso la que menor desempleo registró en la región del Noroeste Argentino.

Esos datos incluso forman parte de una correlación sobre el nivel empleo en la

provincia. Para el caso, a finales del año pasado la cantidad de personas con

trabajo arrojaba un 39,6 por ciento, mientras que para el primer trimestre de este

año el porcentual escaló hasta el 42,1%. No obstante, la primera de las cifras

señaladas ubicaba a Catamarca por debajo de los niveles de empleo en la región

el cual encabezó Jujuy.

En este orden de ideas, hasta marzo del 2022, el lugar que mayor niveles de

empleo mostró fue Salta (43,8%) seguida de La Rioja (43,3%), Jujuy (43,2%),

Catamarca en la cuarta ubicación, Santiago del Estero (41,5%) y el Gran Tucumán

(40,7%). Cabe señalar que el promedio de la región para el primer trimestre del

2022 fue del 42,2%.

Desocupación

Según el informe técnico “Encuesta Permanente de Hogares. Mercado de Trabajo.

Tasas e indicadores socioeconómicos” del Indec publicado ayer, con base en la

Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la tasa de desocupación, es decir las

personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan

empleo activamente, en el Gran Catamarca para el primer trimestre del 2022 fue

de 3,2%. La región del Noroeste mostró una tasa de desempleo del 6,6 por ciento,

Catamarca se ubicó 3,4 puntos por debajo en el NOA. En el caso del promedio

nacional (7%) la diferencia fue de 3,8 puntos porcentuales.

Este número posiciona a Catamarca con el menor nivel de los últimos tres años. A

la vez, implica una caída en los niveles de desempleo de 3,1 puntos porcentuales

respecto al último trimestre de 2021 y de 3,6 puntos porcentuales respecto al

primer trimestre de 2021.

Además, Catamarca fue la que menor tasa de desempleo tuvo entre el periodo de

enero y marzo de este año en la región. En un ranking, la provincia es seguida en

el segundo lugar por Santiago (3,8%), Jujuy (5,0%) y La Rioja (5,1%). Con más de

cinco puntos porcentuales de desocupación se registraron Salta (6,8%) y el Gran

Tucumán (9,6%). En otras palabras, estas dos últimas provincias estuvieron por

encima del promedio regional.

Ahora bien, de traducir esos porcentuales a números redondos respecto a los

niveles de desempleo en el Gran Catamarca, se aprecia una fuerte disminución en

apenas tres meses. A finales del 2021 se habían registrado alrededor de 6.000

personas sin trabajo. Para inicios de este año, la cifra bajó en términos relativos a

la mitad: 3.000.

Esfuerzo de equipo

Tras conocer los datos del instituto censal, el gobernador Raúl Jalil destacó que

“esta es una gran noticia que nos alienta a seguir trabajando en los lineamientos

que hemos empleado hasta ahora con el Gobierno Nacional y el Presidente

Alberto Fernández”. En este orden de ideas, señaló que “esto no podría haber sido

posible sin el esfuerzo del equipo de Gobierno, el trabajo de los intendentes e

intendentas, el apoyo de los ministros nacionales y las inversiones del sector

privado en minería, industria, comercio, turismo, entre otros”.

Además, el jefe de Estado local remarcó la importancia del desarrollo de políticas

conjuntas: “Según los últimos datos, Catamarca ha superado los 32.000 puestos

de trabajo registrado y tiene índices de desocupación a la mitad de la media

nacional, lo que nos da la pauta de que son correctas las políticas de fomento a la

industria y radicación de empresa, el desarrollo de los proyectos mineros y la

reactivación del turismo con la inversión que hemos realizado y programas como

el Pre Viaje”.