Con 16 años de trayectoria ininterrumpida, el reconocido Encuentro Nacional e Internacional de Coros “Catamarca Da la Nota” abre la convocatoria a coros locales, grupos vocales, músicos, ensambles y nuevas propuestas musicales que quieran sumarse a una nueva edición 2025, que se realizará del 22 al 28 de septiembre

Organizado por el grupo Orange- grupo de gestión cultural- con el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad Capital, la Secretaria de Gestión Cultural de Catamarca, y la Dirección General de Cultura de la Municipalidad Capital, “Catamarca da la Nota” se ha convertido en uno de los encuentros más respetados de la región NOA no tan solo por su despliegue artístico , sino también por la oferta educativa que propone en cada edición.

El Encuentro tiene entre sus objetivos, promover la participación y el intercambio de experiencias corales, grupales y culturales, contribuyendo de esta manera, a la difusión del canto coral como expresión artística.

Las inscripciones de las agrupaciones locales se receptarán hasta el día 15 de septiembre, para más información comunicarse al teléfono: 383-154775957 o por Facebook: Catamarca da la nota o a la dirección de e-mail: npbrizuela@gmail.com