En el marco del 7º Encuentro de Handball, los estudiantes de 6º grado “A” y “B”, de ambos turnos, de la Escuela Municipal N° 2 Juan Oscar Ponferrada recibieron con entusiasmo a sus pares de la Escuela N° 202 Wilfrido Rojas, de Santa Rosa, Valle Viejo. El evento tuvo lugar en el Polideportivo 250 Viviendas, escenario de una jornada donde el deporte fue mucho más que competencia.

Más que un partido, la propuesta se transformó en un espacio de camaradería, compañerismo y respeto mutuo, donde el handball actuó como puente para estrechar lazos, compartir experiencias y celebrar la alegría de competir con espíritu limpio.

Este encuentro reafirma el compromiso institucional con la formación integral de los estudiantes, impulsando en cada uno valores esenciales como la amistad, el trabajo en equipo y el amor por la práctica deportiva.