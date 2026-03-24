Este martes comienza en Río de Janeiro el juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina detenida bajo cargos de racismo, un delito que en la justicia brasileña no prescribe y cuenta con penas severas.

En medio de una fuerte incertidumbre, su familia rompió el silencio y manifestó su angustia por el estado de salud físico y psíquico de la joven, quien permanece bajo custodia del Estado brasileño.

Un cambio de estrategia ante una pena de 15 años

La llegada de una nueva abogada al equipo de defensa renovó las esperanzas de la familia. El objetivo principal de esta jornada es lograr que Agostina pueda retornar a la Argentina y seguir el proceso judicial desde su hogar. Según Patricia Martínez, tía de la acusada, la joven está sufriendo un desgaste emocional extremo tras meses de encierro.

El estado de Agostina: «Está devastada. Su sistema nervioso llegó a un límite ante las amenazas y la incertidumbre del encierro», relató Martínez, quien mantiene contacto diario con su sobrina.

La acusación: la familia considera desproporcionada la posibilidad de una condena de hasta 15 años. «Lo vemos como una cuestión muy violenta para ella; la han tomado de punto», señalaron desde su entorno.

La defensa del contexto: «¿Reacción o racismo?»

Uno de los puntos centrales de la nueva estrategia defensiva es contextualizar los dichos de Páez. Según su tía, la joven reconoció que cometió un error, pero sostiene que sus palabras fueron una respuesta ante una situación de acoso y amenaza previa que sufrió en Brasil.

«Se la ha etiquetado sin conocer el contexto. Ella no tuvo intención de dañar al pueblo brasileño, sino que fue una reacción en un entorno de sometimiento y acoso que las mujeres venimos transitando hace mucho tiempo», explicó Martínez.

Expectativas por la sentencia

La audiencia de hoy prevé la declaración de las presuntas víctimas y de los testigos aportados por la defensa. Se espera que Agostina Páez sea la última en hacer uso de la palabra ante el tribunal.

La familia, que se apoya en la fe y en el acompañamiento de psicólogos para sostener a la joven a la distancia, aguarda una resolución que le permita salir del «contexto amenazante» de la prisión brasileña antes de que termine el día.