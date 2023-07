El intendente capitalino, Gustavo Saadi, presentó una batería de propuestas para

la ciudad, entre ellas completar el recambio del alumbrado público de la mayor

urbe provincial, hasta alcanzar que la totalidad de las luces sean LED.

Este sistema, que reemplaza al viejo alumbrado de mercurio, permite avanzar con

un importante ahorro de energía, mejora la seguridad al ampliar y optimizar la

iluminación, y protege el medio ambiente, de modo que todos son beneficios para

la comunidad.

Saadi remarcó que formaliza esa promesa porque tiene la plena certeza de que

alcanzará la meta: “Lo dije- cuando visité el barrio Los Periodistas y el barrio de

Autoconstrucción, donde fuimos a ver precisamente, cómo estaban funcionando

las luces LED. La ciudad Capital va a ser una de las primeras capitales de la

República Argentina que va a tener el 100 por ciento de luces LED .

Ese es un compromiso que lo vengo asumiendo, principalmente porque ayuda a la

seguridad, ilumina mucho mejor y aparte cuidamos el medio ambiente. Y otra de

las propuestas que vengo anticipando a las vecinas y vecinos en su barrio, en el

lugar donde vivan, es que van a tener en el 100 por ciento de la ciudad agua,

cloacas y asfalto”.

“¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque sabemos que lo podemos hacer.

Nosotros siempre fuimos muy celosos de la palabra empeñada. Y siempre, pero

siempre que decimos algo es porque sabemos que lo podemos cumplir”, remarcó

el jefe comunal, para recordar que “arrancamos desde el inicio de la gestión con

un 20 por ciento de la ciudad con luces LED y hoy estamos en un 70 por ciento de

la ciudad con luces LED. En el tema del asfalto, estamos llegando a un 82 por

ciento de los barrios asfaltados y calculamos que a fin de año, si seguimos con

este ritmo, vamos a llegar a cerca del 90 por ciento.

Para los próximos cuatro años quedaría un 10 por ciento. Sabemos que en los

barrios de la ciudad tenemos un 95 por ciento de barrios con los servicios de agua

y cloacas y estamos trabajando en otros barrios para llevar esos servicios. Por

ejemplo, en estos años llevamos el servicio al Loteo Plumex, al Loteo Sussex, al

Loteo República Argentina, al Loteo Carabús. Actualmente se está trabajando en

obras de agua y cloacas en el loteo Parque Sur y en el barrio de la Cruz Negra”.

Gustavo subrayó la importancia de estas instalaciones hídricas, al sostener que

“tanto que hablamos del tema de salud, y lo cierto es que en los barrios, que el

vecino tenga agua y cloacas, es clave para prevenir enfermedades”.

El intendente comentó que por estos días desdobla su tiempo entre la campaña y

la gestión, pero priorizando la gestión: “es mi responsabilidad seguir trabajando

para llevarle una mejor calidad de vida a los vecinos”.

Finalmente puntualizó que las recorridas barriales no son en realidad una actividad

de campaña: “nosotros no salimos cuando hay campaña política a recorrer los

barrios, hace tres años y medio que todas las semanas estamos en los barrios,

porque precisamente la impronta y el concepto de gestión que nosotros tenemos

es que no definimos mucho las acciones ni las obras desde nuestro despacho o

desde el escritorio, sino que trabajamos en forma conjunta con los vecinos, con los

centros vecinales, con las instituciones. Muchas obras, muchas acciones se

definen por ellos”.

“La efectiva participación de la que nosotros siempre hablamos, que muchas

veces se la nombra como discurso, en nuestra gestión es una realidad. No solo

porque trabajamos de esa manera, sino que incorporamos el Presupuesto

Participativo.

El año pasado, hubo 40.000 vecinos y vecinas que votaron cada una de las obras

y este año, que ya largó otra edición del Presupuesto Participativo, ya presentaron

un montón de proyectos, y van cerca de 10.000 votos de vecinos y vecinas por

respecto a cada una de esas acciones u obras que están solicitando en los

barrios”.