Tras la firma de los decretos de rigor, la Municipalidad de la Capital anunció el pase a planta permanente de más de 173 trabajadores, con lo cual suma más de 1.300 incorporaciones en la actual gestión, en un avance sin precedentes rumbo al objetivo de brindar estabilidad laboral y económica a todos los trabajadores que prestan servicio en la ciudad bajo diferentes modalidades.

Tal como sucedió anteriormente, las nuevas incorporaciones responden a lo dispuesto en la Ordenanza N° 8020 de diciembre de 2021, cuando finalmente se estableció un modo previsible, seguro y transparente para brindar estabilidad a los trabajadores, mediante un sistema que terminó con los amiguismos y acomodos que caracterizaban el ingreso a la municipalidad.

El sistema permite además sumar trabajadores respetando los límites presupuestarios que determinan un tope para el monto destinado al pago de haberes, con lo cual los agentes que cumplen los requisitos tienen la certeza de que tendrán su lugar en los tiempos establecidos.

La mencionada ordenanza autoriza la incorporación de los agentes beneficiarios y contratados de obra del Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable Concejo Deliberante, que habiendo registrado diez o más años de antigüedad en la prestación, están en condiciones se obtener su planta.

Más de 1.200 trabajadores ya quedaron en planta permanente desde que comenzó a aplicarse este método, y ahora debían incorporarse unos 210 más, para lo cual deben realizar una serie de trámites personales. Algunos de ellos se demoraron, pero para no dilatar más se decidió poner un corte y formalizar el pase de los 173 que ya dieron ese paso, a quienes se notificará debidamente en la semana que hoy se inicia, y el resto continúa completando su documentación.

Este proceso es esencial para que los nuevos agentes queden debidamente registrados por la Dirección General de Recursos Humanos.

Es una medida proyectada oportunamente por el intendente Gustavo Saadi, con el objeto de garantizar el acceso a la estabilidad laboral de quienes con su labor y compromiso desarrollaron una extensa trayectoria en nuestros órganos municipales de gobierno; medida que responde a una administración planificada y responsable de los recursos, que permite reconocer la entrega de quienes hoy acceden a este derecho fundamental, consagrado en el Art. 14° Bis de la Constitución Nacional y Art. 14° de la Ordenanza N° 1368/86- E.O.E.M. y sus modificatorias.