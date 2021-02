Ayer se volvieron a encontrar el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales

(SOEM) de la Capital con representantes del Ejecutivo municipal por el aumento para

los trabajadores de la comuna. Si bien no hubo acuerdo, se solicitó a la Dirección de

Inspección Laboral una prórroga para continuar el diálogo.

En este sentido, el Municipio busca consensuar con el gremio un porcentaje de incremento y para ello se reunirán hoy el secretario de Gobierno, Fernando Monguillot, con el titular del

sindicato, Walter Arévalo.

De esta forma, la DIL fijo la última audiencia de conciliación para el miércoles que

viene. En este marco, desde el gremio indicaron que el ofrecimiento de la comuna

continúa siendo del 20% en dos partes, números con los que no están de acuerdo.

También señalaron que de no arribar a un entendimiento el miércoles, las partes

quedarán liberadas, “y si no hay acuerdo, volveremos a la lucha”.

Por su parte, el titular de la cartera política de la comuna capitalina comentó que se

buscará construir entre ambas partes un incremento para los agentes municipales

apuntando a llegar al miércoles con ese entendimiento común.

“Con el SOEM tenemos un muy buen diálogo, tanto en lo informal como formal que

fue en la audiencia de conciliación”, dijo Monguillot a Cae el Telón. Aseguró que el

Municipio tiene “la voluntad de acercar posiciones, sentarnos en una mesa con el

secretario de Hacienda y el SOEM para ver de qué manera acercamos posiciones y

lograr los mejores acuerdos para los trabajadores”.

El funcionario remarcó que para el Municipio, el trabajador no representa un gasto

pero “sí un gran esfuerzo que deben hacer todos los capitalinos y queremos que sea

equilibrado, cuidando los recursos y el bolsillo de los trabajadores”.

“Los visitaré en la sede gremial a las 18.00 para ver los números, vamos a dar lo

mejor de nuestra parte para que no se dilate más un derecho, queremos juntarnos

para, entre los dos, armar una propuesta y llegar al miércoles con alguna novedad”,

cerró.