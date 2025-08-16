El jueves 14 de agosto, en la Sala Calchaquí del Museo Adán Quiroga, se llevó a cabo la capacitación “Buen trato y C.U.D. a personas con discapacidad”, destinada a familias de estudiantes del Sistema Educativo Municipal. El encuentro abordó la importancia del respeto y la empatía hacia las personas con discapacidad, así como precisiones sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Organizada por el Área de Administración de Planeamiento e Innovación de la Secretaría de Educación y Cultura, la jornada contó con las disertaciones del Lic. Marcos Figueroa, director del Centro de Rehabilitación “Mauricio Figueroa” Nivel II; la Lic. Eugenia Tartaggia y el Lic. Juan José Cordigoni, ambos de la Dirección General de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, organismo dirigido por la Lic. Verónica Forner Soto.

El encuentro se constituyó como un espacio de diálogo, información y concientización, reafirmando el compromiso institucional con una educación inclusiva, sustentada en el respeto, la empatía y la igualdad de oportunidades para todos