La Dirección de Políticas Sociales y Educativas continúa fortaleciendo el proyecto Aprender +, destinado a garantizar el acompañamiento académico de niños y niñas de la Capital.

En esta oportunidad, el programa se incorporó a la Escuela Hogar N° 601 “Fray Mamerto Esquiú”. Allí estuvieron presentes el director de la institución, Jorge Morales; la directora de Políticas Sociales y Educativas, Fiorella Farroni; la coordinadora del proyecto, Agostina Palacios; y el equipo docente conformado por las profesoras Tamara, Romina y Fany, quienes dictarán clases de apoyo en turnos de mañana y tarde.

El objetivo de Aprender + es brindar clases de apoyo escolar todos los días, reforzando los aprendizajes, ofreciendo atención personalizada y generando mayores oportunidades para el futuro de los estudiantes.

De esta manera, se reafirma el compromiso con la educación pública y gratuita, y con la creación de espacios que, además de enseñar, cumplen un importante rol de contención y apoyo comunitario.