Acceder a una computadora portátil por parte de quienes integran el

sistema educativo provincial y municipal podrá ser más fácil a partir de la

línea de crédito lanzada en la jornada de ayer por el Gobierno de

Catamarca y que involucra directamente a una empresa radicada en El

Pantanillo.

Según se conoció, en un acto encabezado por el presidente provisorio del

Senado a cargo de la Gobernación, Oscar Vera y los ministros de Industria,

Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez; de Educación, Andrea Centurión y

de Economía, Alejandra Nazareno, se realizó el relanzamiento de línea de

crédito a tasa subsidiada por la Caja de Créditos y Prestaciones de

Catamarca (exCapresca), para adquisición de notebooks que la empresa

Novatech produce en su planta de El Pantanillo, dirigida a personal

docente, no docente, alumnos y todos los agentes pertenecientes al

sistema educativo provincial y municipales de todos los niveles de la

provincia.

Además y, con las presencias del rector de la Universidad Nacional de

Catamarca, Oscar Arellano, del CEO de Novatech, Pablo Rubio y del titular

de la Caja de Créditos, Rafael Ponzo, se firmó un convenio para la

implementación del código de descuento entre la Caja de Crédito y

Prestaciones y la UNCa, para igual prestación, pero en este caso dirigida a

personal docente, no docente, alumnos y todos los agentes pertenecientes

al sistema educativo universitario de capital y sus sedes del interior.

Estas líneas prevén la adquisición, entre otros productos que fabrica la

empresa, de distintos modelos de notebooks de excelentes características

tecnológicas para el desarrollo de todas las actividades educativas en línea

y las máquinas incluyen lo referente para conexión a Internet, cámara web

integrada para clases virtuales, programación y paquetes de programas

informáticos de oficina, entre otros accesorios.

Computadoras a precios diferenciados

Por otra parte, se presentó un acuerdo entre comercios representados por

Gabriela Calamera, de la Unión Comercial de Catamarca (UCCa) y la

empresa Novatech para la comercialización a precios diferenciados de

productos tecnológicos producidos en la planta del Parque Industrial El

Pantanillo, en todos los locales especializados del rubro de la provincia.

El titular de la empresa agradeció el trabajo que se realiza en forma

conjunta con los distintos estamentos y en ese sentido destacó los

acuerdos que se realizan para aportar al universo educativo y a la

población un acceso más fácil a la tecnología.

A menos de un año de su instalación en Catamarca, la empresa Novatech

Solutions S.A., que comenzó con el ensamblado de baterías de alta

tecnología, pasó en poco tiempo a instalar la línea de producción de

notebooks destinadas en primer lugar al programa nacional “Juana

Manso”, ex Conectar Igualdad. La empresa aumentó la inversión en su

planta de El Pantanillo y se anunció que se comenzará con la producción

de cargadores y la ampliación de la producción de notebooks.