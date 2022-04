Juan Bo, vocero del Centro de Industriales Panaderos y Pasteleros de

Catamarca (Cippac), aseguró que la harina subsidiada anunciada por el

Gobierno Nacional nunca llegó y que no descartan que haya un nuevo

incremento en el precio del pan.

En ese sentido, Bo comentó: “La harina subsidiada nunca llegó, no solo a

Catamarca, no llegó a ningún lugar del país. La verdad que no sé si fue

solo un anuncio. Igual sigue siendo un sin sentido, es ilógico hacer un

fideicomiso al trigo para que baje el pan. El tema es que ese fideicomiso no

pudo ser financiado porque, aparentemente, hay un amparo de la

Sociedad Rural de Río Cuarto por el tema de las retenciones y es por eso

que, en definitiva, no bajó el precio de la harina.

”A raíz de eso tampoco va a bajar el precio del pan. Nosotros ya habíamos

planteado no bajar el precio del pan porque estamos con un precio en

Catamarca dentro del acuerdo. El acuerdo que había firmado la

Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines con el secretario de

Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, era de que el pan francés

iba a volver a tener un precio entre 220 y 270 pesos y la bolsa de harina se

volvía a 1150 pesos”, indicó.

En esa línea, Bo agregó: “La bolsa de harina hoy ronda los 2.200 pesos y

no va a bajar, y el precio del pan en Catamarca está en 250 pesos y no

todos los clientes compran un kilo de pan todos los días; puede haber uno

o dos, lo normal es que se lleve el pan para el almuerzo, a lo sumo medio

kilo. Es decir que estamos hablando de una merma diaria de un consumo

de 10 pesos.

”Mi visión particular es que esta era una intención política a partir del

anuncio del Presidente en la guerra contra la inflación. En una guerra uno

necesita encontrar un enemigo y el enemigo es el que provoca la inflación,

y el que provoca la inflación es el panadero que aumenta el pan, el

supermercadista que aumenta sus productos. Es decir, ellos no tienen

nada que ver con la inflación y la culpa es nuestra”, afirmó.

Asimismo, detalló que “el trigo es un commodity que tiene un precio fijado

en dólar”. “Con una inflación del 50% anual se deprecia el valor de la

moneda y por ende hay que pagar muchos más pesos para conseguir la

misma cantidad de trigo. Luego se produjo el ataque de Rusia a Ucrania,

que son el primero y el quinto exportador mundial de trigo. Eso hace que la

oferta mundial de trigo descienda y por ende aumente el precio.

”Así que el precio de la harina va aumentando como todas las cosas, y

más allá de la harina, los aumentos que estamos recibiendo en grasa,

margarina, levadura, los mismos servicios de gas, electricidad. Ahora

tenemos un acuerdo paritario nuevo con un 13% de aumento para los

salarios del mes que viene”, apuntó Bo.

También dijo: “Nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero

tenemos la obligación de que la panadería funcione dando ganancias para

poder mantener a la gente que trabaja con nosotros, no podemos trabajar

a pérdida”.

En cuanto a si va a ser necesario un nuevo incremento en el precio del

pan, Bo expresó: “Sí, probablemente. No sé en cuanto tiempo, si será en

una semana, dos o tres. Repito, estamos arriba de un 5% de inflación

mensual, es decir que en teoría el precio iba a volver al del 10 de marzo,

estamos hablando de prácticamente un mes y medio después y estamos

prácticamente con un 7% de inflación.

”Así que no se descarta que haya un nuevo incremento en el pan, como en

todas las cosas. Estamos en un proceso inflacionario de hace años, no es

de ahora”, aseguró.

Por último, Bo señaló: “El panorama es desalentador y para algunos que

tenemos unos años en estos ya es cansador, porque siempre en vez de

uno estar pensando en cómo mejorar la producción, hacer productos

nuevos, cómo incentivar al cliente para que consuma pan, se está viendo

cómo salvar la situación, porque uno no puede terminar de levantar la

cabeza, porque siempre cualquier gobierno de turno inventa algo para

cortársela”