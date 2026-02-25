El gobernador Raúl Jalil recibió a autoridades de la Cámara Minera de Catamarca en un encuentro institucional donde se presentó formalmente la nueva comisión directiva de la entidad y se definieron ejes de trabajo para el desarrollo de la actividad en la provincia.

Del encuentro participaron los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; de Minería, Teresita Regalado; y de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti. Mientras que, por la cámara estuvo el presidente Abás Tanud Mafud, entre otras autoridades.

La Cámara Minera nuclea actualmente a unas 20 empresas concesionarias que operan en distintas etapas del ciclo productivo -exploración, prospección, construcción y operación- en proyectos de litio, oro, cobre y canteras.

En la reunión, el mandatario planteó la necesidad de avanzar en programas de capacitación, fortalecer el desarrollo de proveedores locales y abordar los desafíos en materia de infraestructura vinculados al crecimiento del sector. En ese marco, ambas partes acordaron conformar un equipo de trabajo conjunto con el Ministerio de Minería para tratar estos temas a lo largo del año.

Desde la entidad empresaria minera señalaron que buscan participar activamente en los distintos espacios de articulación público-privada, con el objetivo de contribuir a que la minería continúe generando impactos económicos positivos en Catamarca.