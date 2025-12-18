Hoy sigue el tratamiento del proyecto en el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto. La senadora de LLA confirmó que tratarán que no haya cortes de calles durante la manifestación de la central sindical. “Si la protesta es pacífica, las respuestas serán pacíficas”.

La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará este jueves a Plaza de Mayo contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La convocatoria central está prevista para las 15 y contará con columnas sindicales, organizaciones sociales, espacios políticos del peronismo y sectores de izquierda, que confluirán desde distintos puntos del centro porteño.

Horas antes de la movilización, en la conducción cegetista se debatía el formato del acto. “Se está discutiendo si habla uno solo o los tres integrantes del triunvirato. El planteo que se va a hacer es, punto por punto, el porqué rechazamos la reforma laboral”, señalaron desde la central obrera.

La CGT difundió la convocatoria a través de X con varias consignas: “Marchamos contra la reforma laboral”, “Defendemos el trabajo argentino”, “Defendemos el salario”, “Defendemos la producción nacional”. Y remarcó: “La respuesta es unidad, organización y calle”.

En ese contexto, el cotitular del triunvirato de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó la falta de diálogo del Gobierno. “Apelábamos a la responsabilidad institucional del Gobierno para que llame una mesa de diálogo y negociación. Nunca quiso dialogar con el sector sindical y empresarial”.

Desde la central obrera anticiparon que el acto estará centrado en explicar las razones del rechazo a la reforma, artículo por artículo, y en mostrar una foto de unidad sindical y política frente a un proyecto que consideran regresivo. La Plaza de Mayo será el punto de cierre de una jornada que combinará movilización, paros sectoriales y un mensaje coordinado contra la iniciativa oficial.

“Vamos a estar en la calle, unidos y organizados, para rechazar la reforma laboral y defender el trabajo, la negociación colectiva y la democracia sindical”, afirmó Héctor Daer, extitular de la CGT.