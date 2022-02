Música

BTS se ha asociado con Samsung en una nueva campaña que aboga por la prevención del cambio climático.

La marca tecnológica anunció su campaña “Galaxy For The Planet” con BTS a través de un nuevo vídeo, en el que se ve a la boyband sosteniendo carteles con mensajes escritos a mano que llaman la atención sobre los residuos de plástico del océano y sus consecuencias. El clip termina con los siete miembros reunidos con un único mensaje: “Trabajemos juntos por un futuro mejor”.

El vídeo de la campaña ha coincidido con el lanzamiento de su última línea de dispositivos Galaxy, que incluye un nuevo smartphone y una tableta. La iniciativa de “Galaxy For The Planet” destaca la nueva línea de dispositivos de la empresa tecnológica fabricados con “redes de pesca desechadas en el océano reutilizadas”.

Aquí se puede ver el video :

https://www.youtube.com/watch?v=9Poo70B4oCM

En un comunicado de prensa de Samsung sobre su nuevo esfuerzo ecologista, la empresa se comprometió a “[abordar] la contaminación por plástico de los océanos de una manera que tendrá un impacto positivo no sólo en el medio ambiente, sino también en la vida de todos los usuarios de Galaxy”.

Además añadió que esto “marca un logro notable en el viaje de Samsung para ofrecer acciones medioambientales tangibles y proteger el planeta para las generaciones venideras”.

La iniciativa “Galaxy For The Planet” es la última de una serie de colaboraciones que el grupo de K-pop ha tenido con la empresa tecnológica. La más reciente es la producción y el lanzamiento de un nuevo tono de llamada titulado “Over The Horizon”, producido por el miembro Suga, que también suena en el vídeo de “Galaxy For The Planet”.

María Eugenia Gill