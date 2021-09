Música

¡La espera terminó! El nuevo single de Coldplay y BTS, “My Universe”, ya está disponible en todas las plataformas digitales y a menos de 24 horas de su estreno, ya es furor.

Además del lanzamiento musical, que fue a la 1 de la madrugada en nuestro país, se anunciaron tres estrenos más vinculados al nuevo tema: un documental, su versión acústica y la expectativa del video oficial, ya que esta vez las bandas presentaron un lyric video con la estética espacial que tendrá el próximo disco de Coldplay y las letras de la canción. El mismo ya supera las 9 millones de reproducciones en YouTube.

Además de los versos del tema, en inglés y en coreano, se pueden ver garabatos en neón a lo largo de todo el video, que fueron dibujados a mano por los integrantes de ambas bandas.

“Vuelo junto a tí, cuando no estoy contigo mi cordura falla…Ahora apurate y agarrá mi mano, estamos hechos el uno para el otro”, reza la letra de “My Universe” con un ritmo alegre resultado de la gran energía de las dos bandas fusionadas, que se vivió esta semana en Nueva York cuando sus miembros se encontraron.

El próximo disco de Coldplay, “Music of the Spheres” -que se lanzará el 15 de octubre– promete ser una experiencia inolvidable: cada lanzamiento es una muestra de la apuesta que está haciendo el grupo liderado por Chris Martin por explorar nuevos sonidos, mientras nos transportan a otras galaxias.

¡Escuchá “My Universe” acá!

was so much fun… pic.twitter.com/vVFUdluGDO

— 방탄소년단 (@BTS_twt) September 24, 2021