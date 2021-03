Música

El disco contará con los grandes éxitos de la banda y un tema inédito.

BTS sorprendió con un nuevo anuncio. A mediados de junio saldrá “BTS, THE BEST”, un disco de grandes éxitos de la banda con muchas de sus versiones en japonés. El lanzamiento cuenta con un tema inédito, “Film Out”, cuyo teaser ya se encuentra disponible.

El 2 de abril se dará el lanzamiento de la versión completa de “Film Out”, mientras que para “BTS, THE BEST” habrá que esperar hasta el 16 de junio.

Luego de conquistar occidente con “Dynamite”, canción que sigue rompiendo récords, la banda oriunda de Corea del Sur apunta al mercado japonés, es por esto que el nuevo álbum en el que están trabajando incluye una gran cantidad de versiones en japonés.

En total, “BTS, THE BEST” contará con 23 canciones divididas en 2 CDs. También habrá un tercer disco, Blu-ray o DVD, con varios de los videos musicales de la banda y material extra.

El nuevo lanzamiento estará disponible en todas las plataformas musicales y también en formato físico.

“Film Out”, será la única canción nueva del disco y según lo que se ve en el teaser se trataría de una balada compuesta por Jungkook.

Tatiana Roust