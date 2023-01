Brutalidad: mataron a golpes y puñaladas a un jubilado

La reconstrucción

El hombre había sido visto por última vez por uno de sus hijos el sábado por la mañana. Al día siguiente pasó por la casa de avenida Misiones pero nadie le respondió. Pensó que había ido a visitar a otro familiar pero eso no ocurrió por lo que decidió pasar por la casa ayer a la mañana. Solamente Raymundo tenía llave de la vivienda por lo que cada vez que alguien iba a visitarlo tenían que golpear las manos y esperar que el hombre los reciba. Eso no ocurrió ayer por lo que el hijo trepó la reja y forzó la puerta para poder entrar. Cuando ingresó encontró el cuerpo de su padre ya sin vida.

Para los investigadores el o los delincuentes ingresaron por la parte trasera de la casa que colinda con una vivienda abandonada. Tras saltar la tapia habrían ingresado al inmueble y sorprendieron al hombre, quien se habría intentado defenderse del brutal ataque. En la escena encontraron un machete con manchas de sangre que es propiedad de Barrionuevo y que no descartan los investigadores que usó para defenderse y que después le hayan quitado para golpearlo en la cabeza. No obstante, ese dato no fue confirmado y esperaban el informe final de la autopsia, que se practicaba anoche en la morgue municipal.

Un dato que surgió extraoficialmente fue que los cortes profundos en el cuello y en la zona torácica fueron provocados con un arma blanca que no fue encontrada por el momento.

Sorprendió a los investigadores la brutalidad con la que fue atacado Barrionuevo, quien se habría trenzado en lucha con su o sus atacantes. Prueba de ello son las heridas que quedaron en sus brazos.

Cámaras

La zona en donde está ubicada la casa del hombre está rodeada de varios comercios por lo que personal policial estaba abocado a conseguir los registros fílmicos para determinar movimientos sospechosos. También hay instalados domos municipales cuyas grabaciones serán revisadas por los investigadores.

Arrestos y allanamientos

Hasta anoche habían sido arrestadas dos personas en allanamientos que fueron ejecutados por Homicidios e Investigaciones. También se iban a realizar durante la noche cinco procedimientos para dar con los sospechosos.

Además, el fiscal Gober junto a un equipo del Laboratorio de Satélite Forense trabajaban anoche en la vivienda de Barrionuevo con la prueba de luminol para detectar más presencia de sangre en la vivienda.

A pocas cuadras, otro crimen

A menos de cuatrocientos metros de la casa en donde fue asesinado Barrionuevo, una década atrás se había cometido un hecho de sangre.

El 9 de enero de 2013 fue asesinado a palazos en la cabeza Javier «Javito» Álvarez (32). El crimen ocurrió en la esquina de Mendoza y Santa Cruz.

Su homicidio fue el resultado de una serie de disputas con los dueños de un taller mecánico ubicado al lado de su casa, quienes culpaban a Álvarez de robarles en reiteradas oportunidades.

Por el crimen fue condenado Juan Carlos Juárez a 3 años por «homicidio en estado de emoción violenta». Fue en julio de 2014.