El presidente del bloque de LLA, Adrián Brizuela, en su alegato apuntó contra el PJ y el kirchnerismo.

El diputado libertario en sus redes sociales expresó:

«Kirko, yo te vi militar a la condenada por corrupción y multiprocesada CFK quien actualmente preside el PJ en lugar de estar presa y habla de ética y moral. Te vi justificar los 5 palos verdes en las cuentas de Florcita, los bolsos de José López en el Convento, la doble jubilación de Cristina, las pensiones truchas del Anses, los comedores fantasmas de los gerenciadores de la pobreza. Te vi mirar para otro lado frente a las denuncias de violencia de género y abuso sexual de Alberto, Espinosa o Alperovich o las mujeres explotadas y asesinadas en el Chaco. No te escuché pedir juicio político por el robo de vacunas de Ginés Gonzáles García o por las partuzas de Alberto en Olivos. Jamás te escuché pedir juicio político por el magnicidio de Alberto Nisman horas después de denunciar a Cristina. Uds que vendían dólar futuro a 300 cuando costaba 1200, que nos legaron juicios por mala praxis en la privatización de YPF por más de 16 mil millones de dólares cuando hablaban de soberanía energética. Ustedes que mentían en las estadísticas de inflación y pobreza y ahora el país enfrenta juicios millonarios. Ustedes que hicieron trampas en las pruebas PISA y Argentina fue expulsada del sistema más reconocido para medir calidad educativa. Ustedes no tienen autoridad moral para hablar de nada. Y vamos a ir por la ficha limpia para que la banda de ladrones y corruptos no vuelva nunca más. Sigan haciendo berrinches. Ninguno resiste un archivo».