Música

La princesa del pop podría volver a los escenarios en 2026, con un espectáculo gratuito en las playas de Río de Janeiro.

Tras años alejada de los escenarios, Britney Spears fue invitada a presentarse en Copacabana, como lo hicieron Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.

Según informaron medios brasileños, la princesa del pop recibió una oferta para formar parte del festival Todo Mundo no Rio, un evento gratuito que se realiza en la playa carioca y que convoca a millones de personas.

*Britney Spears estaria na mira da prefeitura para show gratuito em Copacabana em 2026* A cantora retoma a carreira após quase 10 anos de pausa e prepara o lançamento de um novo álbum para setembrohttps://t.co/MwTAqfCp6P — Diário do Rio (@DiarioDoRio) July 28, 2025

El último concierto de Britney fue en 2018, y su última visita a Brasil fue en 2011, durante la gira Femme Fatale.

En su autobiografía The Woman in Me (2023), la artista estadounidense recuerda su concierto en Rock in Rio 2001 como “uno de los momentos más felices de mi vida”.

Además, especialistas de la industria afirman que Britney prepara un nuevo álbum que saldría el 5 de septiembre y planea una actuación sorpresa en los Video Music Awards (VMA), donde interpretará un popurrí de 10 minutos con sus grandes éxitos.