Música

El guitarrista de Queen aseguró que “Freddie estaría feliz de escucharse a sí mismo”

Durante una una entrevista con Classic Rock, Brian May reveló que encontró una cinta con los primeros shows grabados de Queen en el Imperial College.

“Siempre buscamos cosas que sean históricamente importantes. Esta cinta que apareció muy recientemente y que me entusiasma es uno de los primeros conciertos que tocamos en una sala de conferencias en el Imperial College. Ni siquiera sabía que tenía este material”, explicó.

Además, el guitarrista contó la emoción que sintió al escuchar ese material del 17 de julio de 1970.. “Escucharlo a Freddie en ese punto de su desarrollo es fascinante. Tenía toda la voluntad, el carisma y la pasión, pero todavía no sabía cómo aprovechar esa voz. Esto me hace dudar un poco, porque no estoy seguro de que Freddie estaría feliz de escucharse a sí mismo en esta etapa”.

Por otro lado, May aseguró que está pensando con Roger Taylor si publican ese show. “Hace unos años nos habríamos sentido muy protectores y pensamos, ‘Nadie debería escuchar esto, porque somos muy rudos’. Pero ahora, en el momento que estamos en nuestras vidas, no nos avergonzamos. Fuimos nosotros contra el mundo”.

Yamila Pagani