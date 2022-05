Música

Bono publicará las memorias ‘Surrender: 40 Songs, One Story’ (Surrender: 40 canciones, una historia).

En su próximo libro, el líder de U2 relata su vida y su carrera a través de 40 canciones de las cuatro décadas de historia de la banda.

Los fans tendrán una visión sincera y profunda de las reflexiones del icónico músico irlandés, con 576 páginas y 40 capítulos que llevan el nombre de las canciones.

El libro recordará momentos clave “desde sus primeros días creciendo en Dublín, incluida la repentina pérdida de su madre cuando tenía 14 años, hasta el improbable viaje de U2 para convertirse en una de las bandas de rock más influyentes del mundo, pasando por sus 20 años de activismo dedicados a la lucha contra el sida y la pobreza extrema“, indica un comunicado de prensa.

En una declaración sobre las memorias, Bono dijo: “Cuando empecé a escribir este libro, esperaba dibujar con detalle lo que antes sólo había expresado en canciones. Las personas, los lugares y las posibilidades de mi vida”.

“Rendirse es una palabra cargada de significado para mí. Crecer en Irlanda en los años setenta con los puños en alto (musicalmente hablando), no era un concepto natural. Una palabra que sólo he rodeado hasta que he reunido mis pensamientos para el libro. Todavía estoy lidiando con este mandato tan humilde. En la banda, en mi matrimonio, en mi fe, en mi vida como activista. Ríndete es la historia de la falta de progreso de un peregrino… con una buena cantidad de diversión en el camino”.

El editor y redactor Reagan Arthur declaró: “Tenemos suerte de que Bono no sólo tiene una dramática historia personal que contar, sino que también es un escritor realmente dotado. Surrender es honesto, íntimo, irreverente y profundo: unas memorias deslumbrantes de una vida extraordinaria”.

El autor de “With or without you” ofreció a los fans un adelanto del capítulo “Out Of Control”, con una narración animada que incluye algunos de los dibujos del propio Bono.