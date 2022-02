Música

Billie Eilish puso el bienestar de un fan en primer plano durante su concierto del pasado 5 de febrero en el State Farm Arena de Atlanta.

La ganadora del Grammy detuvo la segunda noche de su gira mundial “Happier Than Ever” en mitad del concierto tras ver a un fan angustiado entre el público. Eilish se encargó entonces de buscar un inhalador antes de reanudar el espectáculo.

“¿Necesitas un inhalador? ¿Quién lo necesita?” dijo Eilish, señalando a la multitud (vía NBC News). “¿Tenemos un inhalador? ¿Podemos agarrar uno?”

Eilish dijo al público: “Chicos, denle un poco de tiempo. No se amontonen… Estamos cuidando a nuestra gente, esperen. Espero a que la gente esté bien para seguir adelante”.

El apoyo de Eilish al fanático generó elogios en las redes sociales. La cantante inició su gira mundial “Happier Than Ever” el 3 de febrero en Nueva Orleans. El espectáculo del 5 de febrero en Atlanta fue la segunda parada de la gira de tres etapas, que se prolongará hasta el 3 de septiembre. Eilish actuará en Washington D.C., Pittsburgh, Boston y Nueva York, entre otros lugares, este mes de febrero. El tramo europeo de la gira “Happier Than Ever” comenzará en junio.

“Happier Than Ever” es el segundo álbum de estudio de Eilish y se publicó en julio de 2021. El álbum está nominado a siete premios Grammy este año, incluido el de álbum del año. La canción principal también está nominada a canción del año y disco del año. Los Grammys 2022 se celebrarán el 3 de abril.

María Eugenia Gill